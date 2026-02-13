Турецкие силовики задержали звезд OnlyFans

Турецкие силовики задержали 17 звезд OnlyFans и изъяли почти 7 млн долларов

Tекст: Мария Иванова

Турецкие правоохранительные органы задержали 17 человек, подозреваемых в незаконной деятельности на платформе OnlyFans, которая запрещена на территории страны с июня 2023 года, передает РИА «Новости».

Операция прошла в восьми провинциях, всего были выданы ордера на арест 25 человек, часть из которых сейчас находится за границей.

Следователи выяснили, что подозреваемые продолжали использовать OnlyFans и рекламировали свои страницы через легальные в Турции соцсети. Им вменяют нарушения судебного запрета и отмывание средств, полученных через платформу.

В пресс-релизе прокуратуры отмечается, что конфискованы имущество и капитал компаний, связанных с фигурантами дела, на сумму 300 млн лир, что эквивалентно 6,9 млн долларов. Это одна из крупнейших операций по борьбе с нелегальным цифровым бизнесом в сфере развлечений для взрослых на территории Турции.

По сведениям газеты Sabah, одна из задержанных женщин могла посещать вечеринки с употреблением наркотиков на вилле известного бизнесмена.

OnlyFans, несмотря на запрет в Турции, остается одной из самых популярных платформ для размещения платного контента для взрослых; штаб-квартира компании находится в Лондоне.

Напомним, накануне суд Стамбула лишил владельца отеля Bebek имущества из-за организации нарковечеринок.

Ранее турецкая полиция задержала известных актеров по подозрению в употреблении наркотиков. В частности, по делу о наркотиках и проституции задержали актера из сериала «Долина волков».