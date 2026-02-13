Россиян предупредили о росте цен на смартфоны и ноутбуки

Эксперт Епифанова: Ноутбуки в России подорожают из-за нового техсбора

Tекст: Дарья Григоренко

По ее словам, рост цен ожидается уже в первые месяцы после запуска инициативы: «В первые месяцы после вступления сборов в силу производители и поставщики, скорее всего, будут корректировать цены, закладывая в них непредсказуемость поставок и колебаний курса», передает Газета.Ru.

Епифанова считает, что наибольший рост цен затронет ноутбуки – до 15%, а смартфоны могут подорожать на 5–10%. Она объяснила, что новые издержки на импорт увеличит не только сам сбор, но и сопутствующие факторы: валютные колебания, рост расходов на логистику и обновление сертификатов.

Вместе с тем, по ее мнению, на рынке сохраняются механизмы сглаживания цен: продолжается параллельный импорт, увеличивается доля азиатских брендов, а продажи подержанной техники растут. Поэтому эксперт не ожидает резких скачков стоимости.

Минпромторг РФ ранее сообщал, что новый техсбор стартует с 1 сентября 2026 года и будет поэтапным. Сначала он затронет смартфоны, ноутбуки и светотехнику, затем – электронные компоненты и модули. Верхний предел сбора обсуждается на уровне не более 5 тыс. рублей за единицу продукции. Среди обсуждаемых ставок – 750 рублей за смартфон и 1500 рублей за ноутбук.

Власти обосновывают инициативу необходимостью финансирования господдержки электронной промышленности и укрепления технологического суверенитета. По их оценкам, бюджетный эффект сбора за 2026–2028 годы может достичь 218 млрд рублей.

В декабре ведущий аналитик Эльдар Муртазин сообщил, что рост стоимости техники в России в 2026 году может достичь 25-35% из-за кризиса на рынке памяти, введения технологического сбора и обязательной маркировки электроники.

Ранее зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов сообщил, что решение о введении технологического сбора на электронную продукцию хотят принять из-за невозможности российских компаний конкурировать с китайскими производителями на фоне высокой ключевой ставки ЦБ.