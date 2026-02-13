АКОРТ: Социально значимые продукты в январе подешевели на 10%

Tекст: Вера Басилая

Минимальные цены на социально значимые продовольственные товары в крупных торговых сетях снизились на 10% в январе по сравнению с январем 2025 года. Особенно заметно подешевели овощи борщевого набора: белокочанная капуста стала дешевле на 37%, картофель на 29%, репчатый лук на 27%, свекла на 23%, морковь на 15%. В целом, за год цена на борщевой набор снизилась на 27%, сообщается на сайте АКОРТ.

В годовом выражении также снизились цены на рис на 39%, поваренную соль на 25%, сливочное масло на 22%, куриные яйца на 20%, сахар-песок и пшеничную муку на 16%, говядину на 14%, вермишель на 11%, питьевое молоко и баранину на 7%, свинину на 3%, подсолнечное масло на 2%. В пределах 1% подешевели пшено и хлеб из пшеничной муки. Всего подешевели 19 из 25 категорий социально значимых товаров.

Средняя наценка торговых сетей на такие товары составила 3,5%, снизившись на 1,2 процентных пункта за год. В шести категориях, включая морковь, капусту, свеклу, рис, говядину и подсолнечное масло, товары продавались с отрицательной наценкой, ниже закупочных цен.

В сравнении с декабрем 2025 года, в январе 2026 года социально значимые товары первой цены подешевели на 0,6%. Наиболее заметно это коснулось куриных яиц, свинины, риса, говядины, пшеничной муки и подсолнечного масла, где снижение составило от 1% до 15%.

В январе наблюдался сезонный рост цен на овощи борщевого набора по сравнению с декабрем, однако торговые сети дополнительно инвестировали собственные средства в поддержку доступности этих продуктов, выделяя до 5 рублей на каждый килограмм моркови, 4 рубля на капусту и 2 рубля на свеклу.

Председатель президиума АКОРТ Станислав Богданов отметил: «Снижение цен на базовые социально значимые товары в январе отражает социальную политику торговых сетей, которые последовательно удерживают низкую наценку товары первой необходимости и берут на себя часть ценовой нагрузки в периоды повышенной волатильности».

Между тем, Минсельхоз объяснил рост цен на огурцы в России сезонными факторами, передает «Продукт Медиа». В министерстве отметили, что в зимнее время стоимость овощей увеличивается из-за перехода на тепличную продукцию.

В сообщении отмечается, что сезонное подорожание огурцов ежегодно вызывает резонанс в СМИ и среди депутатов Госдумы, которые активно обсуждают этот вопрос. При этом цены на огурцы и томаты в разных торговых сетях могут отличаться в несколько раз. Особо выделяют массовые ритейлеры, которые зачастую повышают стоимость продукции в магазинах «у дома».

Ранее овощи «борщевого набора» подешевели в торговых сетях в конце 2025 года на 28%.

Возможность заключать соглашения о стабилизации цен на ключевые товары между регионами, производителями и торговыми сетями продлена до конца 2029 года.