Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, норвежские власти проводят масштабные военные приготовления, используя надуманный предлог «российской угрозы», передает РИА «Новости».

Корчунов добавил, что Осло создает условия для наращивания присутствия НАТО в Арктике, вкладывает значительные средства в закупку вооружений, включая ударные наступательные системы, а также минирует мосты, строит бомбоубежища и подогревает в обществе атмосферу тревоги.

Корчунов отметил, что вследствие этой политики жители Норвегии находятся в состоянии стресса, делают запасы питьевой воды и сухих пайков в соответствии с инструкциями властей. Службы психологической помощи фиксируют кратный рост обращений, связанных со страхом войны и хаоса.

Посол подчеркнул, что в последнее время руководство Норвегии активно распространяет нарратив о трансатлантических угрозах, якобы исходящих от военного присутствия России на Кольском полуострове, особенно со стороны подлодок Северного флота. По его мнению, Осло стремится подчеркнуть свою значимость и незаменимость для Вашингтона и Лондона, однако подобная политика дестабилизирует ситуацию не только в Арктике, но и в мире в целом.

Корчунов предостерег, что поощрение эскалации и превращение северных регионов Норвегии в плацдарм НАТО для возможных операций против России создает серьезные риски для самой страны.

