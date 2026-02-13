Tекст: Дарья Григоренко

Он подчеркнул, что Правобережье и все последующие территории исторически были созданы русскими людьми, и выразил уверенность, что эти земли будут восстановлены так же, как и Левобережье, передает РИА «Новости».

Комментируя слова Владимира Зеленского о возможности проведения выборов на Украине, Сальдо назвал их фарсом и подчеркнул: «Тот фарс, о котором он (Зеленский) сейчас говорит, это не выборы. Это просто опять издевательство над избирателями. Мы сейчас видим, как проводятся избирательные процессы именно в России, и я могу с уверенностью сказать: вот это настоящая демократия». Губернатор добавил, что Зеленский действует под давлением внешних сил.

Сальдо также заявил, что Украина должна быть освобождена от идеологического давления, а главной задачей российских вооруженных сил он назвал освобождение жителей оставшейся территории страны от идеологического ига и раболепной ситуации. Он отметил, что эта миссия вдохновляет российских воинов и является справедливой борьбой за будущее России.

Кроме того, губернатор добавил, что присутствие военного блока НАТО недопустимо вблизи российских границ. По его мнению, территория Украины должна быть дружественной и понятной для России, как это было исторически.

В июне Сальдо в день основания Херсона сообщил о намерении возродить город после освобождения от ВСУ.

Ранее Сальдо заявил, что город Херсон останется столицей региона, никакого переноса в другой город не планируется, несмотря на его временное нахождение под контролем ВСУ.