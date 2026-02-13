В Стамбуле нашли второе тело расчлененной гражданки Узбекистана

Tекст: Алексей Дегтярёв

Эта женщина, по версии следствия, была убита так же, как и ее найденная ранее подруга, указали в консульстве, передает РИА «Новости».

Подозреваемые в совершении преступления уже задержаны при попытке вылететь в Грузию.

Вторая погибшая ранее числилась пропавшей без вести. Это Сайера Эргашалиева 1994 года рождения, уроженка Наманганской области.

Следователи полагают, что подруг убили 23 и 24 января. Преступники сначала зарезали Эргашалиеву, расчленили тело и выбросили останки в районе Фатих, а затем с ее телефона вызвали на встречу вторую жертву.

Причиной расправы могло стать намерение женщины вернуться на родину. Дипломаты добавили, что держат ситуацию на контроле и взаимодействуют с турецкой полицией.

В январе в одном из районов Стамбула нашли завернутое в простыню обезглавленное тело 37-летней женщины. Ее опознали, это была гражданка Узбекистана.