Европейские лидеры признали утрату доверия к администрации США

Tекст: Вера Басилая

В Мюнхене с 16 февраля стартует крупнейшая в Европе ежегодная конференция по вопросам безопасности, на которую съедутся лидеры и дипломаты со всего континента, пишет The New York Times.

На фоне резкого охлаждения отношений между Европой и США после прошлогоднего выступления вице-президента Джей Ди Вэнса, европейские политики все чаще задаются вопросом, смогут ли когда-нибудь снова полностью доверять Америке.

Вэнс тогда заявил, что европейские союзники «разрушают себя из-за миграции» и несправедливо не допускают крайне правых к власти, чем шокировал западных партнеров. За прошедший год Дональд Трамп ввел пошлины на европейские товары, добивался завершения конфликта на Украине на выгодных для Москвы условиях и открыто заявлял, что Европа без США «ничто». Это подорвало доверие, сложившееся за десятилетия, и привело к активному обсуждению будущего альянса.

Канцлер Германии Фридрих Мерц, который откроет конференцию, недавно признал: «Трансатлантические отношения изменились, и никто здесь не жалеет об этом больше меня. Но ностальгия и воспоминания о былых временах не помогут нам».

Сейчас европейские лидеры уже не рассчитывают, что отношения с США вернутся к докризисному формату, даже после ухода Трампа. Многие ускоряют усилия по снижению военной и экономической зависимости от США, одновременно продолжая дипломатические попытки влиять на Вашингтон по вопросам Украины и других глобальных вызовов.

Глава конференции Вольфганг Ишингер отметил: «Конечно, мы серьезно потеряли доверие, это очевидно. Доверие можно восстановить, но все знают: потерять его гораздо проще, чем вернуть».

В специальном докладе конференции Трампа назвали «громилой», разрушающим международные институты, а премьер Дании Мэтте Фредериксен недавно выразила сомнение в том, что Америка останется союзником Европы надолго.

Тем временем американские власти заявляют, что добиваются не автономии Европы, а ее самостоятельности и силы, напоминая о десятилетиях европейской опоры на военное прикрытие США. Посол США в НАТО Мэтью Уитакер в Берлине сравнил ситуацию с ребенком, который повзрослел и должен начать самостоятельную жизнь.

В европейских элитах растет понимание, что полагаться на традиционный альянс больше нельзя. Бывший американский посол в НАТО Иво Даалдер подчеркнул: «Европа не может доверять Америке сейчас и не сможет завтра, если США не будут работать над восстановлением доверия. Возможно, Европа больше никогда не сможет нам доверять».

По данным январского опроса Cluster17 для Le Grand Continent, 51% европейцев считают Трампа врагом Европы, лишь 8% – другом. Большинство поддерживают отправку европейских войск для защиты Гренландии, если там обострится ситуация.

Секретарь Госдепа Марко Рубио станет самым высокопоставленным американским гостем на конференции и выступит в субботу утром. Пока неясно, что он скажет по поводу будущего отношений, а также встретится ли с представителями партии AfD, приглашенной впервые за несколько лет. Следом Рубио отправится в Венгрию и Словакию – страны с популистскими правительствами, критикующими Евросоюз и ориентирующимися на Россию.

Ранее The New York Times сообщила, что резкие высказывания президента США Дональда Трампа о Европе и его требования по поводу Гренландии вынудили лидеров Евросоюза срочно собраться в Брюсселе для обсуждения дальнейших шагов.

FT сообщила, что политиков в Европе успокоило отсутствие Трампа на конференции в Мюнхене.

Глава Евросовета Антониу Кошта заявил о необходимости введения ответных мер со стороны Евросоюза против пошлин США для защиты стратегических отраслей.

Газета ВЗГЛЯД писала, что Евросоюз испугался критической зависимости от США.