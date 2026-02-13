Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет Politico, большинство респондентов в США, Канаде, Британии, Франции и Германии считают, что ситуация в мире становится все опаснее. Американцы, канадцы, французы и британцы полагают, что вероятность начала третьей мировой войны в ближайшие пять лет выше, чем ее отсутствие.

Глава отдела исследований Public First Себ Райде подчеркнул: «Изменившиеся взгляды жителей Запада всего за год отражают переход к более неуверенному миру, где война кажется вероятной, а союзы – нестабильными». Однако опрос выявил, что готовность жертвовать ради увеличения военных расходов крайне ограничена. Хотя идея роста оборонных бюджетов пользуется поддержкой, она резко снижается, если речь заходит о сокращении других расходов, увеличении госдолга или росте налогов.

В Британии доля тех, кто считает новую мировую войну «вероятной» или «очень вероятной» к 2031 году, выросла до 43% против 30% в марте 2025 года. В США аналогичный показатель составил 46% по сравнению с 38% год назад. Лишь жители Германии в большинстве считают, что глобальный конфликт маловероятен в ближайшие пять лет.

Среди опрошенных из США чаще всего считали, что их страна может оказаться втянутой в войну в ближайшие годы, за ними следуют респонденты из Британии и Франции. Примерно треть жителей США, Британии, Франции и Канады полагают, что в ближайшие пять лет может быть применено ядерное оружие.

Россия воспринимается как основная угроза миру в Европе, тогда как канадцы чаще называют опасностью саму Америку при президенте Дональде Трампе. Во Франции, Германии и Британии второй по частоте угрозой также называется США, а Китай упоминался значительно реже.

Несмотря на убежденность в необходимости наращивания военных расходов, большинство французов и немцев выступают против этого, если придется урезать другие статьи бюджета или увеличивать налоги. За последний год поддержка подобных расходов снизилась: теперь ее разделяют только 28% французов и 24% немцев.

Создание единой европейской армии под централизованным командованием встречает значительный скепсис – за идею высказались только 22% респондентов в Германии и 17% – во Франции. При этом обязательная военная служба пользуется большей популярностью: примерно половина жителей Германии и Франции поддерживают ее возвращение.

Опрос проводился с 6 по 9 февраля 2026 года и охватил более 10 тыс. взрослых жителей пяти стран, погрешность составляет ±2 процентных пункта. Эти данные станут важной частью дискуссий на Мюнхенской конференции по безопасности, которая стартует в пятницу.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Европа пыталась и продолжает вбивать клинья между Москвой и Вашингтоном, сетуя на то, что американский президент Дональд Трамп якобы заинтересован в России больше, чем в европейских странах.

В январе Лавров объяснил, что западные элиты эксплуатируют разговоры о третьей мировой войне ради сплочения избирателей вокруг власти.