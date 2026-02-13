Япония задержала китайское рыболовное судно

Tекст: Дмитрий Зубарев

Задержание китайского рыболовного судна и арест его капитана произошли после того, как судно вошло в исключительную экономическую зону Японии у побережья префектуры Нагасаки и попыталось скрыться от проверки, передает Bloomberg.

Японское агентство по рыболовству сообщило, что капитан был задержан около 12.20 в четверг. Это первый случай захвата китайского рыболовного судна с 2022 года.

Главный секретарь правительства Японии Минору Кихара заявил, что детали инцидента в настоящее время расследуются, подчеркнув, что страна продолжит пресекать незаконный промысел иностранных судов. «Для предотвращения и пресечения незаконного рыболовства иностранными судами мы будем продолжать принимать меры с решительной позицией», – отметил он на регулярной пресс-конференции.

Министерство иностранных дел Китая пока не прокомментировало ситуацию. Инцидент произошел на фоне резкого обострения отношений между Китаем и Японией после заявлений премьер-министра Санаэ Такаити о Тайване в ноябре прошлого года, которые вызвали недовольство Пекина.

Тогда Такаити заявила в парламенте, что вооруженное вмешательство Китая на Тайване может представлять экзистенциальную угрозу для Японии, что вызвало жесткую реакцию китайской стороны и требования отозвать слова. Пекин также ввел экспортные ограничения и рекомендовал гражданам не посещать Японию.

В последние годы задержания китайских рыболовных судов Японией были довольно редкими: с 2021 по 2025 год было задержано только пять иностранных судов, из которых только одно – китайское в 2022 году. Наиболее серьезный инцидент между странами по этому вопросу произошел в 2010 году, когда капитан китайского судна был задержан на 17 дней после столкновения с японскими кораблями у спорных островов.

