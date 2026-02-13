Посольство России: Усиление НАТО в Арктике может изменить ситуацию в регионе

Tекст: Дарья Григоренко

В дипмиссии подчеркнули, что такие шаги Запада способны стать поворотным моментом для безопасности и стабильности в арктической зоне, передает РИА «Новости».

В посольстве отметили: «Усиление военного присутствия НАТО в высоких широтах под лозунгами противодействия России и Китаю может стать поворотным моментом в развитии обстановки в этой части мира».

Ранее посол России в Осло Николай Корчунов сообщил, что наращивание военного присутствия НАТО в Арктике, направленного против России и Китая, может стать итогом так называемого «гренландского кризиса».

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Канады выразили поддержку идее постоянного проведения миссии НАТО «Арктический часовой» в Гренландии.

В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о готовности России принять военно-технические меры в случае появления военной угрозы со стороны Гренландии.