Axios: Лазер LOCUST перекрыл небо над Эль-Пасо в Техасе на восемь часов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Вооруженные силы США применили лазерную систему LOCUST против предполагаемого беспилотника, из-за чего Федеральное управление гражданской авиации (FAA) закрыло воздушное пространство вокруг Эль-Пасо в Техасе, сообщает Axios.

LOCUST – это лазерное оружие мощностью двадцать киловатт, разработанное BlueHalo и приобретенное компанией AeroVironment в прошлом году. По данным издания, решение о применении оружия приняли сотрудники Таможенной и пограничной службы, а не военные, несмотря на то, что система находится на военном балансе.

Закрытие неба продолжалось почти восемь часов, хотя ранее заявлялось, что оно может продлиться десять дней. Источники утверждают, что FAA приняло меры из-за недостаточной координации при применении лазерного оружия, а не из-за реальной угрозы со стороны беспилотников. Официальных комментариев от AeroVironment не поступило.

LOCUST был замечен на транспортном средстве пехотного отделения у границы с Мексикой в августе 2025 года. Как отмечается, применение лазерного оружия на передовой до сих пор остается редкостью, несмотря на значительные вложения Пентагона и наличие более двух десятков проектов по направленным видам вооружения.

