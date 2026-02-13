  • Новость часаФигурантов дела о покушении на генерала Алексеева обвинили в терроризме
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Счета за отопление стали бедствием для Прибалтики
    Эксперт назвал обещанные Германией пять ракет для ПВО Украины демонстрацией немощи
    Индия согласовала покупку 114 французских истребителей
    Назван заработок Константина Меладзе в России за прошлый год
    Кремль назвал дату и место новых переговоров по Украине
    Шойгу назвал угрозой перспективу создания американских малых реакторов в Армении
    Politico сообщила о провале неформального саммита Евросоюза
    Экипаж Crew-12 отправился в полет с фразой Гагарина «Поехали!»
    Эстония отправила посла из Грузии в Армению из-за охлаждения отношений
    13 февраля 2026, 10:17 • Новости дня

    Politico: Лидеры ЕС решили двигаться вперед разными темпами

    Politico: Лидеры ЕС решили двигаться вперед разными темпами
    @ OLIVIER HOSLET/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В условиях растущей международной конкуренции и внутренних разногласий лидеры Франции, Германии и Италии договорились ускорить реформы, решив двигаться вперед небольшими группами, сообщает Politico.

    На саммите в бельгийском Альден-Бизене главы Франции, Германии, Италии и других стран поддержали планы перехода к формату так называемой усиленной кооперации, передает Politico.

    Это позволит отдельным группам государств ЕС быстрее подписывать и реализовывать новые инициативы без обязательного согласия всех 27 членов союза. По словам президента Франции Эммануэля Макрона, ЕС необходимо действовать быстро, чтобы не терять экономическое лидерство, несмотря на прежние разногласия с Германией.

    Глава Европейского совета Антониу Кошта отметил, что обсуждение дало участникам «новую энергию и общее ощущение срочности». На следующем саммите в Брюсселе в июне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представит план реформ, в том числе по снижению административных барьеров и привлечению частного и государственного капитала для поддержки стартапов. Лидеры проголосуют по плану до лета.

    В случае отсутствия единогласия, ЕС задействует механизм «усиленного сотрудничества», который ранее считался спорным. Как заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, Евросоюз должен быть конкурентоспособным в новых геополитических условиях.

    Особое внимание уделили проекту Союза сбережений и инвестиций, созданию единого капитального рынка по образцу США, а также новым нормам для упрощения регистрации компаний и ускоренного вывода их на рынок. В числе приоритетов – поддержка стратегической промышленности, снижение цен на энергию и диверсификация торговли.

    На саммите также обозначились разногласия между крупными экономиками и остальными странами ЕС по вопросам «покупай европейское» и дальнейшей интеграции. Германия и Италия призвали ограничить принятие новых правил, тогда как фон дер Ляйен обвинила национальные барьеры в проблемах бизнеса. Несмотря на разногласия, Макрон и Мерц публично продемонстрировали согласие по ключевым вопросам.

    Испания выразила недовольство из-за отсутствия приглашения на неформальную встречу лидеров стран Евросоюза.

    La Repubblica сообщила, что канцлер Германии Фридрих Мерц намерен отомстить президенту Франции Эммануэлю Макрону из-за провала конфискации российских активов.

    Эммануэль Макрон призвал Евросоюз заранее определить общую позицию по вопросам новой архитектуры европейской безопасности.

    Издание Politico заявило о наличии серьезных разногласий в Евросоюзе накануне саммита по стратегической автономии.

    10 февраля 2026, 23:17 • Новости дня
    Захарова: Пока не будем рассказывать, что сделаем со списком требований Каллас
    Захарова: Пока не будем рассказывать, что сделаем со списком требований Каллас
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией прокомментировала заявление главы европейской дипломатии Кайи Каллас о необходимости требований Евросоюза к России по Украине.

    «Пока не будем рассказывать, что сделаем с ее списком требований. Гусары, молчать!» – заявила Захарова в Telegram.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Каллас заявила о намерении в ближайшие дни представить странам Евросоюза список условий для России, связанных с урегулированием конфликта на Украине.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российская сторона намерена вернуть себе исконно русские земли, как того желают русские люди на Украине. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что специальная военная операция на Украине стала неизбежной после того, как западные политики отвергли все предлагаемые Россией пути мирного урегулирования.

    Комментарии (11)
    10 февраля 2026, 20:40 • Новости дня
    Каллас пообещала «выдвинуть русским» условия ЕС по урегулированию на Украине
    Каллас пообещала «выдвинуть русским» условия ЕС по урегулированию на Украине
    @ Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила о намерении в ближайшие дни представить странам ЕС перечень условий для России, связанных с урегулированием конфликта на Украине, сообщает Reuters.

    Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас пообещала подготовить перечень требований к России с возможными уступками в рамках урегулирования конфликта на Украине, сообщает РИА «Новости».

    По ее словам, «всем, кто сидит за столом переговоров, включая русских и американцев, необходимо понимать, что для принятия решения необходимо согласие европейцев. И для этого у нас тоже есть условия. И эти условия мы должны выдвигать не к украинцам, <…>, а к русским».

    Издание отмечает, что Каллас планирует в ближайшие дни представить этот список правительствам стран-членов Евросоюза. Она подчеркнула, что согласование европейской позиции имеет решающее значение для любых переговорных инициатив по урегулированию ситуации на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава РФПИ Кирилл Дмитриев обвинил главу европейской дипломатии Каю Каллас в деструктивных заявлениях. Дмитриев заявил, что подобные высказывания мешают мирному урегулированию на Украине. Он также подчеркнул, что они препятствуют успешным переговорам.

    Комментарии (19)
    12 февраля 2026, 14:44 • Видео
    В «досье Эпштейна» нашли нового важного фигуранта

    Представители обеих партий в Конгрессе США потребовали от президента Дональда Трампа отправить в отставку министра торговли Говарда Лютника. Причина – его фамилия найдена в так называемых файлах Эпштейна. Однако с Лютником все не так просто.

    Комментарии (0)
    11 февраля 2026, 14:58 • Новости дня
    Рар: ЕС разделится на «коренную Европу» и «вторичный» союз

    Политолог Рар: ЕС разделится на «коренную Европу» и «вторичный» союз

    Рар: ЕС разделится на «коренную Европу» и «вторичный» союз
    @ Omar Havana/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    На саммите ЕС в Брюсселе развернется ожесточенный спор о том, станет ли союз блоком «общих долгов», сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Он предрек раздел Евросоюза на «коренную Европу» и некий «вторичный» союз стран. Ранее издание Politico сообщило о расколе в ЕС накануне саммита о самостоятельности. На этом фоне в МИД Эстонии призвали перестать ныть и жаловаться.

    «Хотя саммит в Брюсселе пройдет за закрытыми дверьми, можно прогнозировать серьезные споры между участниками. Но по итогам мероприятия все страны предъявят хорошую мину при плохой игре», – считает германский политолог Александр Рар. По его мнению, главной задачей членов ЕС будет не только найти компромисс между разными мнениями, но и согласовать общую будущую стратегию для всей Европы в условиях, когда Евросоюз раскалывается по линии север-юг.

    «Север ориентируется на Германию, и у него деньги. Берлин заручился поддержкой Лондона, без которого милитаризировать «старый континент» будет невозможно. Лидером юга Европы становится Франция. Странам этого региона для успешного развития нужны финансовые ресурсы севера. В этой связи спор будет строиться вокруг того, станет ли ЕС блоком «общих долгов», как того требуют Париж и Рим», – пояснил собеседник.

    Среди других вопросов, которые вызовут баталии, эксперт назвал автономию Европы в отношении США, переговоры по украинскому кризису с Владимиром Путиным, вооружение Украины, усиление механизмов принятия решений внутри брюссельской бюрократии.

    «Картина представляется следующей: на горизонте появится конструкт «коренной Европы», где будут ужесточаться правила управления объединением. Также выкристаллизуется некий «вторичный» союз стран, которые выступят за общий сильный экономический блок, но станут тормозить политические процессы усиления Брюсселя за счет отхода от Америки в сторону лидерства Германии», – заключил Рар.

    Ранее стало известно, что накануне неформального саммита лидеров Евросоюза в Брюсселе вновь обострились споры по поводу оборонных проектов, экономических реформ и отношений с США. Как сообщает Politico, разногласия особенно заметны между Францией и Германией.

    По информации издания, Эммануэль Макрон отказался поддержать торговое соглашение ЕС – МЕРКОСУР и предложил совместные заимствования для финансирования оборонных и промышленных проектов, что Берлин сразу отверг. Более того, французский лидер пригрозил приостановить совместную с ФРГ программу по созданию танка из-за споров вокруг проекта истребителя.

    Германия и Италия выступают против инициатив Парижа и предлагают сосредоточиться на дерегуляции, а страны Балтии и Северной Европы опасаются, что протекционизм Франции усложнит экономическую ситуацию. В одном из обсуждаемых документов Берлин и Рим предлагают ввести «экстренное торможение» для новых законов ЕС, что позволит странам-членам блокировать нежелательные инициативы.

    Однако многие дипломаты считают, что в фокусе должна быть не только дерегуляция, но и сокращение внешней зависимости, в первую очередь от США. В пример приводят идею создания объединенного европейского рынка капитала. «Всем участникам переговоров предстоит пройти момент истины», – заявил глава Европейской народной партии Манфред Вебер.

    Он добавил, что лидерам стоит перестать жаловаться друг на друга и заняться реформами. Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна также подчеркнул, что европейцам нужно сплотиться и действовать сообща. «У Европы есть много рычагов воздействия. Нам просто нужно держаться вместе и принимать решения... вместо того, чтобы ныть, нам нужно понять, что благодаря силе у Европы действительно будет твердая позиция», – сказал он.

    Накануне Макрон заявил, что Европа имеет дело с администрацией Дональда Трампа, которая является «открыто антиевропейской», «проявляет презрение» к ЕС и «желает его разделения на части». «Я думаю, что сейчас мы находимся на этапе, который я бы назвал «моментом Гренландия». Он, несомненно, дал понять европейцам, что угроза существует», – сказал политик, отметив, что на данном этапе европейцы полностью предоставлены самим себе.

    На этом фоне Макрон заявил о восстановлении каналов связи между Парижем и Москвой «на техническом уровне». Президент Франции также выразил надежду на то, что аналогичное решение в скором времени примут и другие государства ЕС. По его мнению, это позволит выработать «европейский подход» к диалогу с Россией. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему именно французский лидер активнее других высказывается о возобновлении диалога с Россией и стоит ли доверять ему.

    Комментарии (21)
    10 февраля 2026, 20:59 • Новости дня
    Брюссель решил занять средства на внешних рынках на помощь Украине

    Брюссель решил пересмотреть бюджет ЕС для поиска денег на финансирование Украины

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Экстренное голосование Европарламента по корректировке бюджета позволит Брюсселю занять средства на внешних рынках для предоставления кредита Киеву.

    Европарламент утвердил проведение голосования по экстренной процедуре для внесения изменений в многолетние финансовые рамки Евросоюза. Данная процедура необходима для того, чтобы Брюссель получил возможность осуществлять заимствования на внешних рынках и предоставлять Киеву кредит под гарантии общеевропейского бюджета, отмечает РИА «Новости».

    Большинство депутатов поддержали внесение изменений на голосовании. Окончательное голосование по соответствующим поправкам назначено на среду. В этот же день в Европарламенте пройдет утверждение самого кредита и изменений в механизме фонда ЕС для Украины, из которого будут осуществляться выплаты.

    Ранее лидеры стран ЕС на саммите в декабре приняли решение о выделении Украине кредита на 90 млрд евро на два года под гарантии общеевропейского бюджета. Это решение стало альтернативой конфискации российских суверенных активов, против которой выступила Бельгия.

    Для окончательного оформления кредита Брюсселю необходимо утвердить изменения в бюджете и механизме фонда, а также согласовать детали кредитного инструмента. Еврокомиссия рассчитывает начать выплаты Киеву уже в апреле текущего года.

    Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поприветствовала выделение Евросоюзом 90 млрд евро Украине для укрепления ее позиций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, при этом страны Евросоюза выражают растущее недовольство позицией Парижа по поводу привлечения сторонних государств к выплате процентов по кредиту Киеву в 90 млрд евро.

    Напомним, что Брюссель 29 января уже выделил 145 млрд евро на гуманитарную помощь Украине и дополнительно направил 8 млрд евро Молдавии для поддержки беженцев с Украины.

    Комментарии (7)
    11 февраля 2026, 10:12 • Новости дня
    Politico сообщила о расколе в ЕС накануне саммита о самостоятельности
    Politico сообщила о расколе в ЕС накануне саммита о самостоятельности
    @ Zheng Huansong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На предстоящем саммите лидеров Евросоюза в Брюсселе вновь обострились споры по поводу оборонных проектов, экономических реформ и отношений с США, пишет газета Politico.

    Стремление Европы к большей самостоятельности вновь обнажило старые разногласия внутри Евросоюза, пишет Politico.

    Накануне неформального саммита ЕС, который должен дать политические ориентиры для Еврокомиссии, лидеры блока сталкиваются с серьезными разногласиями в вопросах обороны, экономики и снижения зависимости от США. Хотя на встрече не ожидается юридически обязывающих решений, она определит направления для дальнейших инициатив.

    Глава Европейской народной партии Манфред Вебер заявил: «Всем участникам переговоров предстоит пройти момент истины». Он добавил, что лидерам стоит перестать жаловаться друг на друга и заняться реформами. Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна подчеркнул, что Европе нужно сплотиться и действовать сообща, а не жаловаться: только так, по его словам, ЕС сможет занять действительно сильную позицию.

    Разногласия особенно заметны между Францией и Германией: Эммануэль Макрон отказался поддержать торговое соглашение ЕС – МЕРКОСУР и предложил совместные заимствования для финансирования оборонных и промышленных проектов, что Берлин сразу отверг. Более того, Макрон пригрозил приостановить совместную с Германией программу по созданию танка из-за споров вокруг проекта истребителя. Немецкий чиновник на условиях анонимности заявил, что подобные инициативы отвлекают от реальных проблем, таких как низкая производительность.

    Другие страны, включая Италию и страны Балтии, также заняли отличающиеся позиции. Германия и Италия выступают против французских инициатив и предлагают сосредоточиться на дерегуляции, а страны Балтии и Северной Европы опасаются, что протекционизм Франции усложнит экономическую ситуацию. В одном из обсуждаемых документов Германия и Италия предлагают ввести «экстренное торможение» для новых законов ЕС, что позволит странам-членам блокировать нежелательные инициативы.

    Однако многие дипломаты считают, что в фокусе должна быть не только дерегуляция, но и сокращение внешней зависимости, в первую очередь от США. В пример приводят идею создания объединенного европейского рынка капитала, которую поддерживал экс-глава ЕЦБ Марио Драги, но которая годами блокируется из-за опасений Берлина и Рима за свои региональные банки.

    На фоне угроз со стороны администрации Дональда Трампа дискуссии о независимости ЕС обострились. В январе после саммита, когда Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости самостоятельности Европы, дипломаты называли этот момент переломным. Однако многие страны не готовы идти на обострение отношений с Вашингтоном, опасаясь за свои компании. Сам Макрон отметил, что кажущееся облегчение от завершения кризиса с Гренландией – иллюзорно, а угрозы со стороны США сохраняются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, новая национальная стратегия обороны США обязала европейские страны самостоятельно решать вопросы, связанные с поддержкой Украины.

    Источник сообщил, что США и ЕС разработали план по обеспечению процветания Украины на сумму 800 млрд долларов.

    Европейские страны оказались без прямого руководства со стороны США.

    Комментарии (2)
    12 февраля 2026, 10:11 • Новости дня
    Каллас высказалась против выборов на Украине

    Каллас выступила против проведения выборов на Украине

    Каллас высказалась против выборов на Украине
    @ Nicolas Maeterlinck/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас выразила мнение, что организация выборов на Украине невозможна из-за продолжающейся спецоперации и внешней угрозы.

    Кая Каллас заявила, что большинство европейских стран закрепили в своих конституциях запрет на проведение выборов во время войны, передает EEAS.

    По ее словам, в условиях войны проведение выборов приводит к внутренним конфликтам между различными политическими силами, что отвлекает от борьбы с внешней угрозой.

    «Если проводить выборы, то всегда возникает борьба между разными фракциями, а когда есть внешние атаки, тогда невозможно проводить выборы, потому что противник снаружи, и все усилия должны быть направлены на противодействие ему», – подчеркнула Каллас.

    Она отметила, что проведение выборов в период войны является неправильным решением, даже если существует надежда на мир. Каллас также заявила, что не видит усилий со стороны России по достижению мира на данном этапе.

    Ранее Владимир Зеленский опроверг сообщения о планах объявить дату президентских выборов на Украине 24 февраля. Он сказал, что Украина готова к выборам, но их организация невозможна без гарантий безопасности для граждан.

    Financial Times заявила, что Зеленский 24 февраля может объявить о планах проведения президентских выборов и референдума по мирному соглашению.

    Сообщалось, что Владимир Зеленский поручил Раде найти способ организации выборов на Украине.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что планы Зеленского по проведению выборов остаются неясными и официальных заявлений не последовало.

    Комментарии (8)
    11 февраля 2026, 14:21 • Новости дня
    Дмитриев высмеял Каллас за провокацию «папочки Трампа»
    Дмитриев высмеял Каллас за провокацию «папочки Трампа»
    @ Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев иронично прокомментировал заявление главы европейской дипломатии Каи Каллас о проявлении «европейского достоинства» на Олимпиаде.

    По словам Дмитриева, Каллас своими высказываниями провоцирует «папочку Трампа», передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что подобные высказывания могут иметь последствия для Каллас. В своем сообщении Дмитриев использовал сленговую аббревиатуру FAFO, что переводится как «Поваляй дурака, узнаешь».

    Ранее вице-президента США Джей Ди Вэнса встретили свистом во время открытия Олимпиады в Милане.

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас назвала это проявлением европейской гордости.

    Комментарии (11)
    12 февраля 2026, 12:04 • Новости дня
    В Совфеде объяснили возражения Каллас против выборов на Украине

    Сенатор Джабаров: Уход Зеленского и мир на Украине больно ударят по позициям руководства ЕС

    В Совфеде объяснили возражения Каллас против выборов на Украине
    @ IMAGO/Christoph Hardt/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Глава дипломатии ЕС Кая Каллас отвергает проведение выборов на Украине до окончания конфликта из страха властей Евросоюза за собственное будущее. В честной электоральной кампании Владимир Зеленский с треском проиграет. Это может привести к подписанию мирного соглашения и разрушить карьеры главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и ее команды, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Владимир Джабаров.

    «Заявление Каллас о невозможности проведения выборов на Украине во время СВО – это чистой воды вмешательство в дела другого государства. Действия главы европейской дипломатии напрямую противоречат международно признанным правовым нормам», – пояснил Владимир Джабаров, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам.

    «Ирония заключается в том, что Брюссель сам любит безосновательно обвинять Россию и другие крупные страны в якобы нарушении европейского суверенитета. Вместе с тем, высокопоставленный дипломат Евросоюза находит уместным лезть не в свои дела, комментируя украинские электоральные процессы», – продолжил он.

    «Очевидно, в данном случае от лица Каллас говорят те, кто является ярыми сторонниками продолжения и эскалации конфликта против России. Они понимают, что в случае честных, прозрачных выборов команда Зеленского или его ставленники с треском проиграют», – отметил сенатор.

    «Если новый президент Украины прислушается к реальным запросам общества, он сделает все, чтобы подписать мирное соглашение. Это больно ударит по позициям руководства ЕС и, вероятно, приведет к отставке главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и самой Каллас. Европейские налогоплательщики не простят им сотни потраченных впустую миллиардов», – указал парламентарий.

    «Поэтому заявление Каллас можно трактовать и как попытку, что называется, подстелить соломку руководству ЕС. Брюссель пытается заранее убедить общественность в том, что поражение Зеленского на потенциальных выборах якобы не соответствует запросам общества. Глава евродипломатии намекает, что кампания будет не честным волеизъявлением народа, а борьбой политических группировок», – резюмировал собеседник.

    Ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас отвергла возможность проведения выборов на Украине до окончания боевых действий в зоне СВО, сообщает дипломатическая служба Евросоюза. «Выборы – это внутренняя борьба между различными группировками. А когда на вас нападают извне, вы просто не можете провести кампанию. Вам нужно концентрировать усилия, чтобы противостоять врагу», – сказала она.

    «Я думаю, проведение выборов в то время, когда конфликт все еще продолжается, определенно не является хорошим решением. Может быть, есть надежда на то, что боевые действия прекратятся. Но я не вижу, чтобы Россия действительно прилагала какие-либо усилия к установлению мира», – добавила она.

    Примечательно, что ранее Каллас также заявляла, что обнародует список требований к России по урегулированию конфликта на Украине. В ответ на это официальный представитель МИД России Мария Захарова заметила, что ЕС умышленно выдвигает нереалистичные требования.

    «Намерение высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности подготовить набор условий, как она сказала, к Москве, без которых ЕС не поддержит мир на Украине – вы только вдумайтесь. Вообще-то нормальные люди должны поддерживать мир в любом случае, в качестве основной цели, задачи... Всё это в очередной раз подтверждает нацеленность евробюрократии любыми способами не допустить прекращения конфликта», – пояснила Захарова.

    Накануне замглавы офиса Зеленского Ирина Мудрая сообщила, что украинские законодатели получили задачу от Банковой до конца месяца разработать предложения по проведению президентских выборов на фоне действующего военного положения.

    Financial Times писала, что Зеленский 24 февраля может объявить о планах проведения президентских выборов и референдума по мирному соглашению. Сам он опроверг эти сообщения. По его словам, Украина готова к электоральной кампании, но ее организация невозможна без гарантий безопасности для граждан. Газета ВЗГЛЯД называла четыре условия устойчивого мира на Украине.

    Комментарии (0)
    13 февраля 2026, 16:28 • Новости дня
    Politico сообщила о провале неформального саммита Евросоюза

    Politico: Неформальная встреча лидеров ЕС закончилась провалом

    Politico сообщила о провале неформального саммита Евросоюза
    @ Murad Sezer/REUTERS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Неформальная встреча лидеров Евросоюза завершилась безрезультатно, поскольку главные организаторы опоздали, а обсуждение запланированных вопросов так и не состоялось, сообщила газета Politico со ссылкой на трех дипломатов ЕС.

    Неформальная встреча лидеров стран Евросоюза, прошедшая без участия представителей восьми государств блока, не принесла ожидаемых результатов, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Politico.

    По данным издания, двое из трех инициаторов мероприятия прибыли с опозданием, а обсуждений по существу так и не состоялось. Один из дипломатов прокомментировал ход встречи: «Встреча за завтраком оказалась в некотором роде провалом. Из 19 лидеров выступить смогли лишь немногие».

    Еще один источник отметил, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони, выступавшая инициатором встречи, приехала почти к самому концу завтрака. В числе опоздавших были также канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон. Из-за задержки ключевых участников председатель Евросовета Антониу Кошта был вынужден начать мероприятие без них.

    Дипломаты сообщили, что представители стран, которых не пригласили на встречу, опасались возможного принятия «сырых» решений без их участия. В итоге, по словам одного из присутствовавших дипломатов, обсуждение не состоялось вообще, а атмосфера среди лидеров была сдержанной и не способствовала принятию решений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры Франции, Германии и Италии договорились ускорить реформы и перейти к формату усиленной кооперации в условиях усиливающейся международной конкуренции.

    Испания заявила о недовольстве тем, что ее не пригласили на неформальную встречу лидеров ЕС, и считает, что подобные инициативы подрывают единство союза.

    Комментарии (0)
    12 февраля 2026, 11:21 • Новости дня
    МИД объяснил список требований Каллас к России

    Захарова: ЕС нацелен любыми способами не допустить прекращения конфликта на Украине

    МИД объяснил список требований Каллас к России
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась о предложении главы евродипломатии Каи Каллас сформировать список требований ЕС к России для урегулирования конфликта на Украине.

    Захарова заявила: «Намерение высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности подготовить набор условий, как она сказала, к Москве, без которых ЕС не поддержит мир на Украине – вы только вдумайтесь. Вообще-то нормальные люди должны поддерживать мир в любом случае, в качестве основной цели, задачи... Всё это в очередной раз подтверждает нацеленность евробюрократии любыми способами не допустить прекращения конфликта», передает РИА «Новости».

    Захарова подчеркнула, что пока Европейский союз не осознает необходимость устранения первопричин конфликта, его роль в мирном урегулировании невозможно рассматривать. Она отметила, что устранение этих причин является вкладом в долгосрочную стабильность и безопасность Европы, а не уступкой России.

    По словам Захаровой, власти Украины делают ставку на перевооружение и продолжение конфликта, отвергая диалог с Россией. Она напомнила, что в период проведения международных встреч Киев только наращивает ракетно-дроновые атаки по гражданским объектам на территории России, включая жилые дома, медучреждения и церкви.

    Представитель МИД РФ также заявила, что Москва открыта для равноправного диалога со всеми, кто способен внести конструктивный вклад в поиск дипломатического решения конфликта. Позиция России по вопросу урегулирования и роли Европы в этом процессе остается неизменной и была не раз озвучена руководством страны на самом высоком уровне.

    В четверг глава европейской дипломатии Кая Каллас выразила мнение, что организация выборов на Украине невозможна из-за продолжающейся спецоперации и внешней угрозы.

    Ранее британский аналитик Александр Меркурис сообщил, что Каллас намеренно выдвигает невыполнимые требования к Москве, чтобы исключить любую возможность мирного урегулирования конфликта.

    Каллас также заявляла, что обнародует список требований к России по урегулированию конфликта на Украине.

    Комментарии (4)
    10 февраля 2026, 18:59 • Новости дня
    Российские пловцы завоевали 54 медали на чемпионате Европы в Италии

    Минспорта сообщило о триумфе россиян на ЧЕ по плаванию в ледяной воде

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские пловцы завоевали 54 медали на чемпионате Европы по плаванию в ледяной воде в Италии, установив несколько новых мировых и европейских рекордов.

    Российские пловцы стали абсолютными лидерами чемпионата Европы по плаванию в ледяной воде, который прошел вблизи озера Мольвено в Италии, передает Минспорта.

    В соревнованиях участвовали более 500 атлетов из 32 стран, однако именно представители России одержали наибольшее количество побед и установили ряд рекордов.

    В копилке сборной оказалось 54 медали, причем почти половина из них – золотые. Российские спортсмены отличились не только количеством призовых мест, но и качеством результатов, обновив несколько мировых и европейских рекордов.

    Одной из главных героинь турнира стала Виктория Лисицкая. «За один день она установила три мировых рекорда, показав феноменальную скорость как в индивидуальных заплывах, так и в эстафете», – говорится в сообщении.

    Комментарии (6)
    10 февраля 2026, 21:36 • Новости дня
    В Европе предложили запретить все криптовалютные операции с Россией

    FT: ЕС готов ввести полный запрет на криптовалютные транзакции с Россией

    В Европе предложили запретить все криптовалютные операции с Россией
    @ Siegra Asmoel/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейская комиссия намерена полностью запретить криптовалютные транзакции с Россией, чтобы пресечь обход санкций через альтернативные финансовые механизмы, пишет The Financial Times (FT).

    Газета FT ознакомилась с внутренним документом ЕК, в котором Брюссель предлагает ввести всеобъемлющий запрет на деятельность российских криптовалютных платформ, передает РБК.

    ЕК рассматривает такой подход, как более эффективную альтернативу точечному внесению отдельных компаний в санкционные списки, говорится в материале. В документе отмечается, что подобные «адресные» меры не работают, поскольку приводят лишь к появлению новых структур для обхода ограничений. В ЕК считают, что российские криптоплатформы используются для «содействия торговле товарами, которые могут применяться в конфликте на Украине».

    Согласно новым предложениям, Евросоюз намерен запретить любое сотрудничество с российскими поставщиками услуг в сфере криптоактивов. Под ограничение должны попасть все платформы, созданные в России для перевода и обмена криптовалютой. В ЕК подчеркивают, что цель запрета – обеспечить максимальную эффективность санкционной политики против Москвы.

    Ранее Reuters раскрыло подробности 20-го пакета антироссийских санкций ЕС.

    Комментарии (5)
    12 февраля 2026, 22:15 • Новости дня
    Драги заявил об ухудшении экономики в Европе

    Экс-глава ЕЦБ Драги заявил об ухудшении экономики в Европе

    Драги заявил об ухудшении экономики в Европе
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Экономика Евросоюза столкнулась с ухудшением ситуации, а энергозатраты и рыночные барьеры требуют срочных изменений для повышения конкурентоспособности региона, заявил бывший глава Европейского центробанка Марио Драги.

    Бывший глава Европейского центробанка Марио Драги заявил о заметном ухудшении экономической ситуации в Европе, передает РИА «Новости».

    Он выступил с этим предупреждением на неформальном саммите Евросоюза в Брюсселе, отметив, что с момента презентации его доклада о конкурентоспособности положение дел в европейской экономике стало еще сложнее и требует срочных решений.

    «Он сосредоточился на нескольких ключевых вопросах: необходимости снижения барьеров на едином рынке, фрагментации фондовых рынков и усилиях по мобилизации европейских сбережений, стоимости энергии, возможности предоставления целевых европейских преференций в определенных секторах», – заявил источник, знакомый с деталями выступления Драги. Бывший руководитель ЕЦБ также подчеркнул необходимость снижения стоимости энергии для промышленности и домохозяйств.

    Среди предложенных мер Драги выделил активное использование механизма расширенного сотрудничества, что позволит группе стран ЕС продвигаться быстрее в реализации важных инициатив даже без общего консенсуса. Он также предложил рассмотреть введение так называемой целевой европейской преференции в стратегических секторах.

    Марио Драги ранее возглавлял Европейский центробанк и Банк Италии, а также занимал пост председателя Совета министров Италии. По поручению Урсулы фон дер Ляйен он подготовил доклад о будущем конкурентоспособности Евросоюза, представленный в сентябре 2024 года.

    Ранее еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс призвал страны Евросоюза в течение ближайших десяти лет увеличить ежегодные военные расходы до 700 млрд евро. Кубилюс заявил, что эта мера необходима для повышения экономической конкурентоспособности Европы.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Евросоюз испугался критической зависимости от США.

    Комментарии (0)
    13 февраля 2026, 05:15 • Новости дня
    Рубио намерен убедить Венгрию и Словакию отказаться от российских энергоресурсов
    Рубио намерен убедить Венгрию и Словакию отказаться от российских энергоресурсов
    @ Andrew Thomas/CNP/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский госсекретарь Марко Рубио вылетел из США в направлении Европы для визитов в Германию, Словакию и Венгрию, чтобы представить американскую сторону на 62-й Мюнхенской конференции по безопасности и обсудить с представителями Венгрии и Словакии отказ от российских энергоресурсов.

    «Думаю, это определяющий момент. Мир меняется очень быстро на наших глазах. Старого мира, в котором я вырос, не существует. Мы живем в новой эре геополитики, которая требует переоценки того, как это будет выглядеть, и какая у нас будет роль», – приводит слова Рубио РИА «Новости» о его послании Мюнхенской конференции.

    Госсекретарь США уточнил, что будет выступать в субботу.

    Говоря о переговорах с руководством Венгрии и Словакии о прекращении импорта российских энергоресурсов, Рубио заявил, что поговорит с ними о том, что должно произойти.

    По его словам, частные беседы со многими союзниками уже неоднократно проходили, и это следует продолжать.

    «Я надеюсь, что в субботу те встречи, которые у нас там состоятся, продвинут нас в этом направлении. Но я не собираюсь вдаваться в подробности того, что мы собираемся сказать на этих встречах», – сказал он.

    Мюнхенская конференция по безопасности пройдет с 13 по 15 февраля.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, впервые за три года представители партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) вновь приглашены на Мюнхенскую конференцию по безопасности. FT сообщила, что политиков в Европе успокоило отсутствие Трампа на конференции в Мюнхене.

    Комментарии (12)
    12 февраля 2026, 17:04 • Новости дня
    Эстония выслала гражданина России за недоказанный шпионаж

    Власти Эстонии объявили о высылке гражданина России за недоказанный шпионаж

    Эстония выслала гражданина России за недоказанный шпионаж
    @ Alexander Welscher/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Гражданин России Андрей Журавлев был выдворен из Эстонии по обвинению в намерении собирать разведданные, однако доказательства этого представлены не были, отмечают информагентства.

    Полиция безопасности Эстонии заявила о высылке гражданина России Андрея Журавлева, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства в соцсетях.

    По версии эстонских властей, Журавлев якобы планировал участвовать в сборе разведывательной информации. При этом никаких доказательств в подтверждение этой версии полиция не предоставила. Российская сторона пока не комментировала ситуацию с высылкой Журавлева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе 2025 года Министерство иностранных дел Эстонии объявило о высылке первого секретаря аппарата российского посольства.

    Позже Россия приняла решение выслать одного из сотрудников эстонского посольства в Москве в ответ на действия Таллина.

    После этого МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах России Ленара Салимуллина для вручения ноты протеста из-за российских самолетов на границе с Эстонией.


    Комментарии (3)
    Главное
    Укртранснафта отказалась возобновить прокачку нефти по «Дружбе»
    Назван состав украинской делегации на переговорах в Женеве
    В ЛДПР назвали провокацией поступок сына Жириновского на партийном мероприятии
    Набиуллина: Цены на жилье в России в 2025 году выросли выше инфляции
    Опровергнут запрет параллельного импорта Adidas в Россию
    МОК не выявил нарушений в использовании атлетом из Италии флага России на шлеме
    Украина не смогла добиться отмены выступлений российского оркестра в Италии