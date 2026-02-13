Экс-премьер Британии Блэр оказался в файлах по делу Эпштейна в контексте оргии

Tекст: Мария Иванова

Бывший премьер-министр Британии Тони Блэр фигурирует в материалах, связанных с делом Джеффри Эпштейна, сообщает РИА «Новости».

В документах, опубликованных Минюстом США, говорится о его упоминании в контексте предполагаемых оргий, связанных с американским финансистом и его окружением.

Ранее историк Эндрю Лоуни отмечал, что один из экс-премьеров Британии участвовал в оргии, организованной сообщницей Эпштейна Гислейн Максвел, но не уточнил имя, отметив только, что речь не идет об Уинстоне Черчилле.

В одном из файлов раскрыт протокол беседы ФБР с предполагаемой жертвой Эпштейна от ноября 2020 года. Жертва рассказала, что была изнасилована человеком по имени Эндре Рёсйё, который, по ее словам, был знаком с Блэром и бывшим президентом США Биллом Клинтоном.

В конце 1990-х Рёсйё якобы говорил ей: «Скоро в городе будут Билл Клинтон и Тони Блэр. Мы устроим оргию. Я хочу, чтобы ты была с Биллом Клинтоном». В документе уточняется, что на это мероприятие она не пошла.

Еще один документ представляет собой внутреннюю переписку ФБР от июля 2025 года, где запрашивается информация о «непристойных заявлениях» в адрес ряда известных лиц, среди которых упоминаются Блэр и Клинтон, а также некая «девушка для оргий», которая не появилась на встрече.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава РФПИ Кирилл Дмитриев прокомментировал отставку руководителя британской госслужбы, использовав цитату из песни группы Queen.

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что спецслужбы Британии знали о связях бывшего принца Эндрю с Джеффри Эпштейном.

Ранее выяснилось, что принц Эндрю передавал Эпштейну секретные британские документы.