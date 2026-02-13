  • Новость часаФигурантов дела о покушении на генерала Алексеева обвинили в терроризме
    13 февраля 2026, 10:10 • Новости дня

    Politico: США потребовали от Европы увеличить расходы на НАТО 3.0

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американское военное ведомство призвало европейских партнеров взять на себя больше ответственности за собственную безопасность в рамках новой концепции развития Североатлантического альянса, сообщают СМИ.

    Заместитель главы Пентагона Элбридж Колби выступил в Брюсселе с речью о необходимости трансформации блока, пишет Politico.

    Он отметил, что Вашингтон смещает фокус на защиту собственных интересов и сдерживание в западной части Тихого океана. Это потребует от Европы сокращения зависимости от США.

    «Переломный момент наступил, и мы должны гордиться этим и быть уверенными в этом», – заявил Колби министрам обороны альянса на закрытой встрече.

    Предложенная концепция «НАТО 3.0» подразумевает, что европейские страны увеличат расходы на собственную оборону, а деятельность организации сосредоточится на защите территории стран-участниц. При этом Вашингтон сохранит за собой обязательства по ядерному сдерживанию, но в более ограниченном формате.

    Генсек альянса Марк Рютте поддержал позицию американской стороны, назвав выступление отличным. Европейские дипломаты также восприняли речь с облегчением, отметив ее спокойный тон по сравнению с предыдущей критикой со стороны представителей США.

    Ранее исследование показало, что большая часть жителей Германии, Франции, Канады и Британии считают Соединенные Штаты ненадежным союзником по НАТО.

    До этого Трамп говорил, что США никогда не нуждались в НАТО.

    13 февраля 2026, 11:51 • Новости дня
    Шойгу назвал угрозой перспективу создания американских малых реакторов в Армении
    Tекст: Вера Басилая

    Россия вынуждена учитывать новые угрозы ядерной безопасности из-за возможного строительства американских малых реакторов на территории Армении, заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу.

    По словам Шойгу, Россия будет вынуждена учитывать новые риски, связанные с ядерной безопасностью, если Армения начнет строительство малых реакторов по американской технологии, передает РИА «Новости».

    Шойгу заявил, что регион отличается высокой сейсмоопасностью, а советские инженеры при строительстве Армянской АЭС применили уникальные решения, позволившие станции пережить разрушительное землетрясение 1988 года.

    Шойгу подчеркнул, что России придется учитывать, что рядом будут проводиться «американские эксперименты в сфере атомных технологий».

    Секретарь Совбеза считает, что ситуацию можно рассматривать как угрозу. Он напомнил, что аналогичная ситуация произошла на японской АЭС «Фукусима-1», где землетрясение разрушило американские реакторы, что привело к масштабному радиоактивному загрязнению окружающей среды.

    Кроме того, Шойгу заявил, что США не обладают технологиями переработки отработанного ядерного топлива. Если в Армении появятся малые реакторы по американским технологиям, отработанное топливо будет храниться непосредственно на территории страны, что также создает долгосрочные риски.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что США поставят Армении малые модульные реакторы в рамках соглашения по ядерной энергетике.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что российские атомные проекты отличаются более высокой компетентностью и меньшей стоимостью по сравнению с американскими аналогами.

    13 февраля 2026, 14:05 • Новости дня
    Мединский возглавил делегацию России на переговорах с США и Украиной в Женеве
    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Женеве 17–18 февраля пройдут трехсторонние переговоры России, США и Украины по урегулированию ситуации, российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    По его словам, переговоры состоятся 17–18 февраля в трехстороннем формате с участием России, США и Украины, передает ТАСС.

    Песков уточнил, что российскую делегацию на переговорах возглавит помощник президента Владимир Мединский.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал трехсторонние переговоры в Абу-Даби конструктивными и сложными, подчеркнув, что работа будет продолжена. Российская и американская стороны возобновили военный диалог, который ранее был прерван. Двухдневные консультации по урегулированию ситуации на Украине завершились 5 февраля, после чего участники начали покидать место встреч.

    12 февраля 2026, 14:44 • Видео
    В «досье Эпштейна» нашли нового важного фигуранта

    Представители обеих партий в Конгрессе США потребовали от президента Дональда Трампа отправить в отставку министра торговли Говарда Лютника. Причина – его фамилия найдена в так называемых файлах Эпштейна. Однако с Лютником все не так просто.

    13 февраля 2026, 13:10 • Новости дня
    Эксперт Уваров: Пашинян одобрил ядерный эксперимент США на Армении

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Применение в Армении американских малых модульных реакторов выглядит сомнительным – в США эта технология недостаточно опробована и практически находится на уровне стартапов. Решение Еревана продиктовано политическими соображениями, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт-атомщик Александр Уваров. Ранее Вашингтон и Ереван подписали соглашение о сотрудничестве в области гражданской ядерной энергетики.

    «На Армянской АЭС, построенной в 70-е годы недалеко от города Мецамор, сейчас работает один энергоблок мощностью 407,5 МВт. Установка реакторов большей мощности приведет к перекосу в энергетическом балансе страны и вынудит перестраивать всю систему. В противном случае она будет нестабильной», – пояснил Александр Уваров, директор АНО «Атоминфо-центр».

    «В последние десятилетия разработчики стараются увеличивать мощность реакторов, так как от нее зависит себестоимость кВт·ч. Но этот вариант Армении не подходит. Поэтому Вашингтон предложил Еревану использовать малые модульные реакторы (ММР)», – продолжил собеседник.

    «Проблема в том, что в США эта технология находится практически на уровне стартапов или лицензированных проектов. Физического применения американскими специалистами ММР еще не было. Исходя из этого, выбор Пашиняна мне не кажется обоснованным. Атомная энергетика – не та сфера, где нужно экспериментировать на себе», – подчеркнул эксперт.

    «Замечу, что у Росатома есть апробированный на ледоколах водо-водяной ядерный реактор «Ритм-200». Российские инженеры имеют все компетенции для установки этих ММР на земле. Похожие проекты есть и у Китая. Одобренный МАГАТЭ «Линлун-1» планируется к строительству на острове Хайнань. Но Армения сделала выбор в пользу американской непроработанной альтернативы», – указал он.

    «Я вижу в решении Пашиняна преимущественно политическую мотивацию – сблизиться с США через соглашение о сотрудничестве в области гражданской ядерной энергетики. Это при том, что российские специалисты по просьбе Еревана сейчас готовят второй энергоблок Армянской АЭС к продлению срока эксплуатации до 2036 года», – напомнил аналитик.

    «Стоит отметить, что американские специалисты могут запитать армянскую АЭС ядерным топливом, произведенным в США. Похожие технологии уже были опробованы на Ровенской АЭС. Но это займет не менее трех лет – от проб до полноценного запуска реактора. К тому же в этом случае Росатом, скорее всего, снимет станцию в Мецаморе со своей гарантии», – заметил он.

    «Впрочем, не думаю, что с экономической точки зрения для Москвы окажется болезненной попытка США вытеснить Россию с армянского энергетического рынка. Любой более-менее крупный российский город потребляет больше энергии, чем вся Армения. К тому же Росатом ведет множество масштабных проектов в Турции, Индии, Венгрии, Бангладеш, Китае», – подчеркнул спикер.

    Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс и премьер Армении Никол Пашинян подписали соглашение о сотрудничестве в области гражданской ядерной энергетики. Вашингтон пообещал Еревану потенциальные инвестиции в размере около девяти млрд долларов, чтобы снизить энергетическую зависимость от России, сообщает Bloomberg.

    Соглашение устанавливает правовую основу для экспорта в Армению ядерных технологий, топлива и услуг американскими компаниями. В частности, оно открывает фирмам из США возможность побороться за контракты на установку ММР.

    В этой связи Пашинян заявил, что соглашение откроет «новую главу» в американо-армянских энергетических связях и поможет диверсифицировать энергетический баланс Армении за счет внедрения «безопасных и инновационных» технологий.

    В свою очередь Сергей Шойгу, секретарь Совбеза России, заявил, что Москва будет вынуждена учитывать новые риски в сфере ядерной безопасности, если строительство малых реакторов по американской технологии на территории Армении перейдет в практическую фазу, сообщает РИА «Новости».

    «Армения, как известно, сейсмоопасный регион. Уникальное технологическое решение по фундаменту, которое было применено советскими инженерами при строительстве Армянской АЭС, позволило ей успешно пережить страшное землетрясение 1988 года, один энергоблок работает до сих пор», – напомнил спикер.

    По его словам, России, по сути, надо будет исходить из того, что «рядом, под боком, в сейсмоопасной зоне будут осуществляться американские эксперименты в сфере атомных технологий». «Поэтому – да, это следует рассматривать как угрозу. Не хотелось бы проводить параллели, но напомню, что на японской АЭС «Фукусима-1» в результате землетрясения были разрушены именно американские реакторы», – напомнил Шойгу.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что российские атомные проекты отличаются более высокой компетентностью и меньшей стоимостью по сравнению с американскими аналогами. А политолог Станислав Ткаченко пояснял газете ВЗГЛЯД, что подписание Вашингтоном и Ереваном хартии о стратегическом партнерстве показали суверенную неполноценность Армении.

    12 февраля 2026, 19:46 • Новости дня
    Слуцкий назвал слова Рютте о «сокрушительном ответе» русофобской провокацией
    Tекст: Елизавета Шишкова

    Риторика генсека НАТО Марка Рютте о «сокрушительном ответе» НАТО на возможную блокаду Сувалкского коридора рассматривается как русофобская провокация, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

    «Заявления генсека НАТО Марка Рютте о «сокрушительном ответе» в случае блокады России Сувалкского коридора – провокация для повышения градуса русофобской истерии», – подчеркнул парламентарий, передает RT.

    Политик напомнил, что Москва неоднократно отвергала планы нападения на европейские государства. По его словам, североатлантический блок искусственно нагнетает ситуацию и выдумывает российскую угрозу ради оправдания милитаризации и увеличения расходов на оборону.

    Депутат предупредил, что подобная риторика лишь усиливает вероятность глобального столкновения. Он добавил, что любые агрессивные шаги в отношении России повлекут за собой не менее жесткие встречные меры.

    «Сокрушительный ответ»... повлечёт не менее сокрушительные встречные меры», – отметил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подчеркнул готовность альянса к разрушительному ответу в случае блокировки Сувалкского коридора. Организация усиливает свой восточный фланг.

    13 февраля 2026, 12:53 • Новости дня
    Песков: Новый раунд переговоров по Украине пройдет на следующей неделе

    Кремль анонсировал новый раунд переговоров по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Следующий этап диалога между Россией, США и Украиной намечен на следующую неделю, детали по месту и времени пока уточняются, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Новый раунд переговоров между Россией, США и Украиной запланирован на следующую неделю, сообщает ТАСС.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что стороны достигли соответствующей договоренности.

    «По месту и точным датам мы вас сориентируем. Но действительно, это будет следующая неделя», – заявил Песков.

    Он добавил, что детали о месте и времени переговоров будут объявлены дополнительно. Ожидается, что встреча станет продолжением ранее начатого диалога между государствами по актуальным вопросам.

    Ранее Дмитрий Песков назвал переговоры в Абу-Даби сложной и конструктивной работой.

    В Абу-Даби ранее прошли закрытые для СМИ переговоры по ситуации на Украине.

    12 февраля 2026, 18:20 • Новости дня
    Генсек НАТО поддержал идею Макрона о контактах с Россией

    Tекст: Ольга Иванова

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выразил готовность поддержать возвращение к диалогу с Россией, выделив важность прозрачности и единства среди европейских союзников.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте поддержал инициативу президента Франции Эммануэля Макрона о возобновлении контактов с Россией, сообщает РИА «Новости». По его словам, подобные дискуссии возможны при условии полной открытости между союзниками.

    «Надо помнить, что выйти из тупика отношений с Россией помогли США... Но, конечно, возникает дискуссия о том, что могла бы сделать здесь Европа. И я думаю, что это совершенно нормально – вести такую дискуссию, если в ней примут участие и европейцы, и я уверен, что они это сделают, и я знаю, что они будут полностью открыты в своих начинаниях, чтобы все это работало сообща», – заявил Рютте.

    Глава НАТО подчеркнул важность координации усилий, чтобы любые контакты с Москвой осуществлялись не в одностороннем порядке, а с учетом позиций всех стран-союзников. Он также выразил уверенность в готовности европейских государств действовать сообща для достижения результатов в данном вопросе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Франция возобновила технические контакты с Россией для выработки общеевропейского подхода к диалогу. Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что Макрону достаточно просто позвонить Путину, если он действительно этого хочет.

    12 февраля 2026, 21:42 • Новости дня
    Захарова назвала Рютте страдающим синдромом информационной усталости

    Tекст: Ольга Иванова

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова охарактеризовала отказ генсека НАТО Марка Рютте следить за заявлениями России как проявление синдрома информационной усталости, отмечая снижение его работоспособности.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова в разговоре с РИА «Новости» прокомментировала слова генерального секретаря НАТО Марка Рютте о том, что он не следит за высказываниями главы МИД России Сергея Лаврова. Захарова заявила: «Данная проблема генсека НАТО описана в научной литературе как синдром информационной усталости или хроническое информационное истощение».

    Она отметила, что впервые этот термин был введен британским психологом Дэвидом Льюисом еще в 1996 году. Захарова также подчеркнула, что для данного синдрома характерны снижение способности к анализу и принятию решений, ухудшение внимания и памяти, тревожность, иррациональное поведение и снижение работоспособности.

    Ранее Марк Рютте признался, что не следит за заявлениями российских официальных лиц, включая Сергея Лаврова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подчеркнул готовность альянса к разрушительному ответу в случае блокировки Сувалкского коридора. Организация усиливает свой восточный фланг.


    13 февраля 2026, 07:51 • Новости дня
    Economist: США планируют отправлять на Кубу топливо

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вашингтон намеревается передать Гаване небольшие партии газа и дизеля для поддержки населения вопреки действующей нефтяной блокаде, пишет журнал Economist.

    Американская сторона рассматривает вариант снабжения Гаваны горючим для гуманитарных нужд, передает РИА «Новости» со ссылкой на Economist.

    Предполагается выделение скромных объемов газа для приготовления пищи и дизельного топлива, необходимого для работы водопроводной инфраструктуры.

    Ранее в России сообщили о планах направить на Кубу нефть для поддержки стратегического союзника.

    13 февраля 2026, 08:56 • Новости дня
    Политолог Силаев: Сценарий американских ЧВК на «маршруте Трампа» не исключен

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Армянский премьер Никол Пашинян пока не готов пригласить американских наемников для охраны транспортного коридора «маршрут Трампа», но такую возможность нельзя исключать, заявил глава Лаборатории интеллектуального анализа данных МГИМО Николай Силаев.

    «Я не думаю, что речь пойдет о полноценной частной военной компании – это слишком рискованный шаг для Никола Пашиняна», – сказал политолог в беседе с «Лентой.ру».

    При этом аналитик призвал полностью не исключать подобный сценарий в будущем. Проект так называемого «Маршрута Трампа» подразумевает исключение России из транспортных цепочек в Закавказье.

    Коридор должен соединить основную часть Азербайджана с Нахичеванью через армянскую территорию.

    Также эксперт прокомментировал итоги визита в Ереван вице-президента США Джей Ди Вэнса. Особый интерес представляют возможные поставки процессоров NVIDIA Blackwell для дата-центров, однако развитие этой отрасли в стране сталкивается с ограничениями.

    Ранее Пашинян заявлял, что Армению не смогут втянуть в действия против России, нанесения ущерба российским интересам нет в повестке Еревана.

    До этого Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече в Абу-Даби рассмотрели детали запуска проекта «Маршрут Трампа».

    13 февраля 2026, 10:28 • Новости дня
    Посольство России: Усиление НАТО в Арктике может изменить ситуацию в регионе

    Tекст: Дарья Григоренко

    Усиление военного присутствия НАТО в Арктике может существенно изменить ситуацию в регионе, заявили в посольстве России в Дании.

    В дипмиссии подчеркнули, что такие шаги Запада способны стать поворотным моментом для безопасности и стабильности в арктической зоне, передает РИА «Новости».

    В посольстве отметили: «Усиление военного присутствия НАТО в высоких широтах под лозунгами противодействия России и Китаю может стать поворотным моментом в развитии обстановки в этой части мира».

    Ранее посол России в Осло Николай Корчунов сообщил, что наращивание военного присутствия НАТО в Арктике, направленного против России и Китая, может стать итогом так называемого «гренландского кризиса».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Канады выразили поддержку идее постоянного проведения миссии НАТО «Арктический часовой» в Гренландии.

    В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о готовности России принять военно-технические меры в случае появления военной угрозы со стороны Гренландии.

    13 февраля 2026, 13:12 • Новости дня
    Песков сообщил о желании американских компаний вернуться в Россию

    Tекст: Дарья Григоренко

    Американские компании заинтересованы в возвращении на российский рынок, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Разумеется, есть американские компании, которые хотят вернуться на российский рынок», – сказал он, отвечая на вопрос о дальнейшем развитии экономического сотрудничества между Россией и США, передает РИА «Новости».

    Ранее Песков сообщил, что западные бренды вернутся в Россию по мере ослабления политизированного давления со стороны руководства их стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, западные бренды не смогут вернуться в Россию на прежних условиях. МИД заявил о возможности возврата западных компаний без льгот перед российскими.

    13 февраля 2026, 13:27 • Новости дня
    Песков: Россия не отказывалась от использования доллара

    Песков: Россия не отказывалась от доллара, это США ограничили его использование

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия не отказывалась от доллара, но из-за ограничений США многие страны предпочитают использовать альтернативные и национальные валюты для расчетов, сообщил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков напомнил, что Россия никогда не отказывалась от использования доллара. По его словам, именно США как страна-эмитент ограничили целый ряд государств в возможности использовать доллар для международных транзакций, передает ТАСС.

    Он отметил, что такие ограничения вынудили многие страны переходить на альтернативные способы расчетов и использовать другие валюты. Если в будущем США откажутся от подобной политики, доллару придется конкурировать с национальными валютами, которые всё активнее применяются в международных расчетах, пишет РИА «Новости».

    Песков добавил, что при возвращении к более свободному использованию американской валюты многое будет зависеть от ее привлекательности для международных расчетов. По его мнению, если доллар вновь станет выгоден, многие участники глобального рынка могут вернуться к его использованию наравне с другими валютами.

    Во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что злоупотребление положением доллара продолжается в невиданных масштабах, и США этого не стесняются.

    Ранее Лавров также заявил, что власти США при Джо Байдене превратили доллар в инструмент давления и политического шантажа.

    13 февраля 2026, 13:01 • Новости дня
    Кремль спросили об участии России в «Совете мира»

    Песков заявил о продолжающейся проработке вопроса участия России в «Совете мира»

    Tекст: Вера Басилая

    Решение об участии России в «Совете мира» еще не принято, а соответствующая тема находится на рассмотрении внешнеполитического ведомства, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, позиция России по вопросу участия в «Совете мира» пока остается неопределенной, в данный момент вопрос продолжает изучаться в Министерстве иностранных дел, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что работа по этому вопросу ведется совместно с партнерами и союзниками России.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва прорабатывает свою позицию по отношению к «Совету мира».

    Президент России Владимир Путин не примет участие в заседании, которое запланировано президентом США Дональдом Трампом на 19 февраля для обсуждения конфликта в секторе Газа.

    13 февраля 2026, 12:22 • Новости дня
    Минобороны Финляндии заявило о появлении в стране подразделения связи НАТО

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Подразделение системы связи и информации НАТО появится в Финляндии, в него войдут порядка 60 человек, сообщило минобороны республики.

    Подразделение системы связи и информации НАТО будет создано в Финляндии, сообщает РИА «Новости». В подразделение войдут порядка 60 человек, а финансирование обеспечит общий бюджет альянса.

    Как отмечает финское минобороны, решение о размещении Deployable CIS Module – развертываемого модуля связи и информации – было одобрено НАТО. Структура станет частью Группы систем связи и информации НАТО (NCISG).

    Задача нового подразделения – предоставление систем связи и информации для поддержки управления силами альянса на территории Финляндии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Финляндии начали подготовку к выходу из Оттавской конвенции о минах.ъ

    Полиция Финляндии раскрыла мошенничество при поставках бронежилетов для ВСУ.

    Финляндия возродила рабство на клубничных плантациях.

    13 февраля 2026, 11:01 • Новости дня
    Посол Корчунов заявил о планах Норвегии наращивать военную активность в Арктике

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Норвежские власти занимаются судорожными военными приготовлениями под откровенно надуманным предлогом «российской угрозы», заявил посол России в Осло Николай Корчунов.

    По его словам, норвежские власти проводят масштабные военные приготовления, используя надуманный предлог «российской угрозы», передает РИА «Новости».

    Корчунов добавил, что Осло создает условия для наращивания присутствия НАТО в Арктике, вкладывает значительные средства в закупку вооружений, включая ударные наступательные системы, а также минирует мосты, строит бомбоубежища и подогревает в обществе атмосферу тревоги.

    Корчунов отметил, что вследствие этой политики жители Норвегии находятся в состоянии стресса, делают запасы питьевой воды и сухих пайков в соответствии с инструкциями властей. Службы психологической помощи фиксируют кратный рост обращений, связанных со страхом войны и хаоса.

    Посол подчеркнул, что в последнее время руководство Норвегии активно распространяет нарратив о трансатлантических угрозах, якобы исходящих от военного присутствия России на Кольском полуострове, особенно со стороны подлодок Северного флота. По его мнению, Осло стремится подчеркнуть свою значимость и незаменимость для Вашингтона и Лондона, однако подобная политика дестабилизирует ситуацию не только в Арктике, но и в мире в целом.

    Корчунов предостерег, что поощрение эскалации и превращение северных регионов Норвегии в плацдарм НАТО для возможных операций против России создает серьезные риски для самой страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Норвегии задержали граждан Германии за запуск дронов у аэропорта.

    Дания и Норвегия начали расследование появления беспилотников над аэропортами Копенгагена и Осло.

    Беспилотники, которые атаковали Мурманскую область, прилетели со стороны Норвегии.

