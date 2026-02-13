Российский электромобиль «Атом» успешно прошел испытания на морозе

Tекст: Дмитрий Зубарев

Российский электромобиль «Атом» успешно прошел климатические испытания в Сургуте при температуре до минус 42 градусов, передает РИА «Новости».

В пресс-службе разработчика АО «Кама» сообщили, что несмотря на выход за пределы штатного диапазона эксплуатации – от минус 30 до плюс 40 градусов – все ключевые системы автомобиля сработали без серьезных замечаний. В частности, были проверены климат-контроль, отопление, аккумулятор и распашные двери.

Этот этап испытаний стал финальным в серии зимних тестов перед запуском серийного производства «Атома». До этого электромобиль проходил лабораторные калибровки в климатических камерах и испытания на дорогах Москвы. Во время тестов автомобили оснащались специальной аппаратурой, фиксировавшей показания работы систем на маршрутах с различными режимами нагрузки.

Особое внимание уделялось работе климат-контроля: температура в салоне поддерживалась на уровне плюс 24 градуса, даже когда за бортом было минус 30 градусов. Для полного прогрева салона с минус 30 до плюс 24 градусов требовалось всего 25 минут.

Эксперты также оценили скорость зарядки: с 20 до 80% батареи на разных станциях при минус 30 градусах Цельсия зарядка занимала примерно 45 минут. Эти результаты подтверждают готовность «Атома» к работе в суровых климатических условиях России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, предсерийный электромобиль «Атом» впервые проехал по Москве.

Разработчики ранее показали предсерийные прототипы этого российского электромобиля.

В России на «Атом» уже собрали 36 тыс. предзаказов.