В Национальном центре «Россия» обсудили роль кино в воспитании молодежи

Tекст: Дарья Григоренко

Спикеры, среди которых были представители государства, киноиндустрии и общественные деятели, обсудили, как экранные герои влияют на будущее страны и служат примерами для подражания.

Начальник управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков назвал премию «Герои большой страны» новым взглядом на контент – не с точки зрения индустрии, а со стороны ценностно-ориентированной позиции.

«Важно смотреть на то, что производится у нас в стране – фильмы, сериалы, – именно с ценностно ориентированной точки зрения: насколько они транслируют ценности, насколько дают примеры для подражания, потому что мы знаем, что воспитание возможно только на примерах. И мы живем в уникальное время, потому что эти примеры находятся среди нас.<…> Фильмы, которые сегодня создаются в контексте специальной военной операции, снимаются в уникальных локациях. Этих локаций скоро не станет, потому что города будут восстановлены. Сейчас съемки идут в натуральных условиях, с угрозой для жизни, но в итоге получается уникальное кино», – сказал Новиков.

Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе, председатель жюри кинопремии «Герои большой страны» Герой ДНР Артем Жога отметил, что на экране должно быть место не только военным. Крановщик, оператор, военкор – каждому из них есть что защищать и чем гордиться, и именно такие истории должны становиться основой отечественного кино.

«Молодежь – наше настоящее и будущее. И она должна смотреть хорошее отечественное кино. Герои – это не только бойцы на фронте, но и врачи, педагоги, заводчане, военкоры. На кинопремии представлены фильмы, которые показывают важность многих профессий. Истинная сила героя не только в физической форме, но в силе духа и настрое, в крепкой семье, дружбе, любви к Родине, готовности пожертвовать собой ради ближнего. Считаю, что снимать фильмы нужно про таких настоящих людей», – сказал Жога.

Директор Департамента информации и печати, официальный представитель МИД России Мария Захарова обозначила ключевую проблему, с которой сталкивается отечественный кино контент сегодня: при всей глубине смыслов и правильных ценностных ориентирах он рискует остаться не у дел. По ее словам, без грамотно выстроенной системы доставки даже самая пронзительная правда не найдет своего зрителя.

«Мы всегда подчеркиваем одно: главное – правда, факты, истина, ценности... Но без системы доставки, к сожалению, все самое светлое и замечательное останется без возможности популяризации... Западники же не отталкиваются от сути, но у них есть мощная система доставки, а дальше на этот «вентилятор» можно накидывать что угодно...Нам стоит изучать и опираться на опыт советского периода, когда была определенная системность в работе: фильм не только создавали, но и доставляли до отдаленных регионов, в том числе и за рубеж», – указала Захарова.

Актер театра и кино Игорь Петренко, вошедший в состав жюри кинопремии «Герои большой страны», отметил государственную значимость премии и выразил надежду, что она поможет транслировать верные смыслы, укреплять уважение, веру и любовь в обществе, а также создавать почву для новых свершений.

В рамках форума, проходившего 11 и 12 февраля, представители киноиндустрии, образования, бизнеса и государства обсуждали, как доносить до зрителя главные цели и ценности страны через образ героя, избегая штампов и назидательности.