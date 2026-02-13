Школьник в ХМАО пришел на уроки с топором в рюкзаке

Tекст: Алексей Дегтярёв

Подросток, по предварительным данным, пронес в рюкзаке топор в образовательное учреждение 12 февраля, передает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение ведомства.

Его у школьника нашла преподаватель, она отобрала этот инструмент. Также на место вызвали правоохранителей.

Между тем глава Нефтеюганского района Алла Бочко уточнила, что мальчик не имел злого умысла, он нашел предмет на улице и просто хотел забрать его домой.

Ранее в городе Советский в ХМАО ученик принес в школу топор, нож и пневматический пистолет, чтобы расправиться с одноклассниками, но вмешательство преподавателя предотвратило трагедию.

До этого в Татарстане школьник в маске и перчатках напал с ножом на сотрудницу лицея.