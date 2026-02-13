Европейские бренды начали массово регистрировать товарные знаки в России

Tекст: Вера Басилая

Европейские люксовые бренды начали активно регистрировать свои товарные знаки на российском рынке. В феврале Роспатент одобрил девять заявок на регистрацию от известных европейских компаний, передает РИА «Новости».

Среди одобренных заявок оказалась марка Luna Rossa от Prada, теперь под этим брендом можно официально продавать парфюмерию и косметику. Также итальянские бренды Fendi и Moncler получили право использовать знаки Fendi Roma и Moncler Genius для продажи ювелирных изделий, одежды и других товаров.

Chanel, ранее временно закрывшая бутики в России, зарегистрировала Les Eaux De Chanel, «№ 5» и «Шанель», что позволит компании выпускать аксессуары, одежду, ювелирные украшения и парфюмерию.

Швейцарская компания Rolex также получила регистрацию для трех новых товарных знаков – Pearlmaster, Easylink и Syloxi – для продажи элитных часов и аксессуаров.

Регистрация товарных знаков дает брендам право защищать их в суде и использовать для маркировки товаров, а также способствует развитию бизнеса на российском рынке.

Ранее модный дом Chanel оформил три товарных знака в России, в том числе название бренда, линию парфюма и дизайн коробки, с правом использования до 2035 года.

