Итальянский политик назвал возмутительным отстранение россиян от соревнований

Tекст: Дмитрий Зубарев

Тоскано заявил, что спорт не должен быть инструментом политического давления, передает РИА «Новости».

Он отметил, что Международный олимпийский комитет поступил правильно, сопротивляясь давлению со стороны украинского правительства, и назвал исключение россиян бессмысленной дискриминацией.

Тоскано подчеркнул, что считает безответственным использование спорта как инструмента в конфликте, а дискриминацию российских спортсменов – неприемлемой. По его словам, наднациональные структуры должны стремиться к разрядке, а не к усилению противостояния, и любые меры против политизации соревнований заслуживают поддержки.

«Мы надеемся добиться восстановления российских спортсменов во всех областях спорта, включая любые формы дискриминации в отношении деятелей культуры. Мы выступаем против попытки использовать спорт и культуру как инструменты дегуманизации всего российского народа», – заявил политик.

Олимпийские игры проходят с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Российские спортсмены, допущенные к соревнованиям, выступают в нейтральном статусе. МОК запретил демонстрацию российской символики.

Как писала газета ВЗГЛЯД, World Taekwondo разрешила спортсменам из России выступать с национальным флагом и гимном.

МОК рекомендовал допустить к международным соревнованиям юных российских спортсменов с флагом и гимном.

Международная федерация самбо также разрешила россиянам участвовать в турнирах под флагом и с исполнением гимна.