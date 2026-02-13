Синоптик сообщил о первом дожде года в Москве

Синоптик Леус сообщил о первых дождях и мокром снеге в Москве этой зимой

Tекст: Мария Иванова

В пятницу в Москве ожидаются первые дожди и оттепели этого года, сообщает ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

По его словам, столичный регион окажется под влиянием теплого сектора циклона, центр которого к середине дня сместится в районы Калининградской области.

На фоне этого в городе и области прогнозируются осадки – сначала снег, который будет переходить в мокрый снег и местами в дождь. Леус отмечает, что в начале дня местами осадки могут быть довольно интенсивными.

Температура воздуха в Москве поднимется до плюс одного–трех градусов, по области ожидается от минус одного до плюс четырех. Южный ветер усилится до 3–8 м/с. Атмосферное давление будет расти, но останется ниже нормы – около 733 мм ртутного столба.

В субботу, по прогнозу синоптиков, сохранится вероятность небольшого мокрого снега и дождя. Ночью температура будет в пределах от нуля до плюс двух градусов, днем ожидается до плюс трех.

Ранее синоптики пообещали москвичам облачную и снежную пятницу. При этом на выходных в столице ожидается заметное похолодание после первой в этом году оттепели.