Девочек из Петербурга начали искать в секте «Царская империя» под Ульяновском

Tекст: Алексей Дегтярёв

Поисковики получили заявку на розыск двух сестер в возрасте 11 и 18 лет, которые, предположительно, находятся в общине вместе с матерью, сказал Маняков РИА «Новости».

Несмотря на задержание лидеров «Царской империи», организация продолжает действовать в Ульяновской области. След этой группы тянется с 2018 года, ее последователи скупали недвижимость в местных поселках.

Представитель епархии отметил, что структура управления внутри сообщества сохранилась.

«Когда руководителей секты арестовали, секта никуда не делась. То есть там есть лжеепископы, лжеигумении... Люди как жили, так и живут. То есть все продолжается: они читают воззвания, они ждут его», – рассказал Маняков.

Священнослужитель добавил, что адепты делают из своего лидера мученика, но после приговора группа может расколоться. Основатель сообщества Леонид Власов, именующий себя старцем Зосимой, имеет судимости за тяжкие преступления. Сейчас его судят в Самаре за создание организации, посягающей на права граждан, и призывы к терроризму.

Ранее известный как бог Кузя Андрей Попов после освобождения из мест заключения вновь начал проводить регулярные службы и предлагать платные исповеди для последователей.