Нефть подешевела на ожиданиях роста поставок на рынок

Мировые цены на нефть снизились на ожиданиях роста поставок

Tекст: Мария Иванова

Цена апрельских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 7.35 снижается на 0,07% относительно закрытия, до 67,47 доллара за баррель, а мартовских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,11%, до 62,77 доллара, передает РИА «Новости».

«Цены снизились из-за стремления США получить больше времени для достижения ядерного договора с Ираном, что снижает «премию за риск», – цитирует Reuters аналитика IG Тони Сикамора.

Накануне президент США заявил, что рассчитывает достичь соглашения с Ираном в течение следующего месяца.

Кроме того в четверг министр энергетики США Крис Райт сообщил, что Штаты уже реализовали венесуэльскую нефть на сумму более 1 млрд долларов, а в ближайшие месяцы ожидаются продажи ещё примерно на 5 миллиардов.

«Ожидается возвращение поставок венесуэльской нефти в ближайшие месяцы к уровню, существовавшему до блокады», – отметил эксперт.