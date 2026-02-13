Япония завершила переброску первых F-35B для авианосцев

Tекст: Дмитрий Зубарев

Вооруженные силы Японии завершили переброску первых восьми боевых самолетов F-35B на авиабазу Нютабару на острове Кюсю, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Киодо. Самолеты прибыли с американского острова Гуам и будут использоваться для тренировок по вертикальной посадке.

Япония планирует закупить у США всего 42 истребителя-бомбардировщика F-35B пятого поколения производства Lockheed Martin. Эти самолеты специально адаптированы для авианосцев: они способны выполнять взлет с короткого разбега и вертикальную посадку на палубу.

В настоящее время два вертолетоносца ВМС Японии – «Идзумо» и «Кага» – проходят модернизацию в легкие авианосцы. После завершения работ, что ожидается в ближайшие годы, каждый корабль водоизмещением 19,5 тыс. тонн и длиной 248 метров сможет нести до десяти самолетов F-35B. Сейчас на них размещаются 14 вертолетов и до 470 военнослужащих для проведения операций.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Япония разместила первые истребители F-35B для использования на авианосцах.

Истребитель F-35B совершил экстренную посадку в аэропорту Японии.