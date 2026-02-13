Действия США против Гренландии предложили включить в учебники истории

Историк Мягков: В учебниках истории может появиться раздел о попытках США получить Гренландию

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

При обновлении учебников, вероятно, будут учтены недавние перипетии вокруг Гренландии, сообщил Михаил Мягков, научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО). «Мы тщательно изучили историю острова и неоднократные попытки США его приобрести», – пояснил историк.

Также, по его словам, в новой итерации учебников по истории найдут отражение новейшие события российской внутренней и внешней политики, уже ставшие историческими: «Например, в книгах расскажут о саммите в Анкоридже и переговорах Владимира Путина с Дональдом Трампом»,

«Кроме того, в учебниках отразятся ключевые события СВО, подвиги героев и геостратегические успехи российской армии», – добавил собеседник. Мягков подчеркнул, что эта работа особенно важна для жителей исторических регионов – ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

«Специалисты РВИО постоянно проводят встречи с местными учителями и учащимися. Мы видим, как там развиваются просвещение и образование. На наших глазах отношение части населения к возвращению в Россию меняется со скепсиса на оптимизм», – признался он.

«Еще пару лет назад среди местных жителей иногда встречались опасения о своем будущем. Теперь же они все больше убеждаются: Донбасс и Новороссия с Россией навсегда. Через учебники истории мы доносим до них правду о причинах начала СВО, ее ходе, переговорах о мирном урегулировании и внешнеполитической повестке в целом», – резюмировал историк.

Напомним, в среду в Москве руководство Российского военно-исторического общества рассказало о планах по реализации проектов в 2026 году. В частности, планируется работа над второй очередью мемориального комплекса боевой славы на реке Миус в ЛНР – речь идет о реконструкции здания музея и благоустройстве прилегающей территории.

«Музей удалось сохранить силами энтузиастов и жителей Красного Луча. Они очень дорожат этим местом. Это сакральное место для всех луганчан», – пояснил Николай Овсиенко, замначальника управления президента по государственной политике в гуманитарной сфере.

Еще один значимый проект в Новороссии – мемориал «Освободителям Донбасса – участникам Специальной военной операции» в Мариуполе. Его планируют открыть ко Дню освобождения города от немецко-фашистских захватчиков в сентябре 2026 года. Продолжаются работы и на «Шурфе шахты 4/4 бис» в Донецке. В 1941-1943 годах в шахту было сброшено более 75 тыс. человек, убитых гитлеровцами. Вторая очередь предполагает создание музейно-научной экспозиции, часовни и сквера.

Продолжится реализация программы по увековечиванию памяти руководителей отечественного внешнеполитического ведомства разных эпох. Проект реализуется РИВО совместно с МИД по поручению президента Владимира Путина РВИО. В 2025 году были открыты три мемориала: памятник Ивану Остерману в Москве, памятник-бюст Артамону Матвееву в Курске, памятник-надгробие Андрею Будбергу в Санкт-Петербурге.

Помимо этого, в РВИО рассказали о предстоящей премии им. Тарле в области исторического просвещения и популяризации истории России. В 2026 году награда присуждается в двух номинациях: «За выдающийся вклад в историческое просвещение и популяризацию истории Отечества» и «Премия Тарле. Учитель».

Кроме того, были представлены новые инструменты для учителей на главном историческом портале страны «История.РФ» в разделе «Учителю и ученику». Совместно с историками из МГУ подготовлены презентации к каждому параграфу из единой государственной линейки учебников по истории с 5 по 11 классы.

Также была проанонсирована новая «Черная книга» РВИО, посвященная истории русофобии и распространению неонацизма в современной Прибалтике. Ранее газета ВЗГЛЯД объясняла важность исторического просвещения.