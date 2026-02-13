Потерявший ход теплоход «Гипанис» продолжил путь на Камчатку

В момент аварии на борту находились 35 человек: 10 членов экипажа и 25 пассажиров.
«12 февраля около 14.00 (время местное) пассажирским судном «Гипанис», находящемся в акватории бухты Вестник Камчатского края, потерян ход по причине технической неисправности. Требуется буксировка теплохода в порт Петропавловск-Камчатский», – сообщала Дальневосточная транспортная прокуратура.
Там же отмечали, что жизни и здоровье пассажиров и членов экипажа вне опасности.
Ориентировочно около в 12.00 (03.00 мск 13 февраля) буксир «Вячеслав Яковлев» добрался до грузо-пассажирского «Гипаниса», установив с ним связь, сообщил во «ВКонтакте» министр ЧС Камчатского края Сергей Лебедев.
«Поломку быстро устранили. Винт встал в нормальное положение и теплоход «Гипанис» со скоростью 10 узлов, в компании верного [танкера] «Гектора» и отважного «Вячеслава Яковлева» следует своим ходом в порт Петропавловск-Камчатский», – сказано в сообщении.
