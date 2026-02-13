Мошенники начали выманивать коды подтверждения с помощью звонков

Tекст: Дмитрий Зубарев

Мошенники начали использовать телефонные звонки вместо смс для получения одноразовых кодов подтверждения, передает РИА «Новости». Такой подход стал популярен, поскольку компании все чаще добавляют в смс явные предупреждения о недопустимости передачи кода третьим лицам. Это позволяет потенциальной жертве задуматься и избежать мошенничества, пояснили в сервисе Smart Business Alert компании ЕСА ПРО.

Злоумышленники действуют через авторизацию или восстановление доступа, где можно выбрать опцию получения кода по звонку. Для таких звонков используется IP-телефония, и жертву убеждают, что звонок поступил от имени конкретной компании. В схеме мошенники просят дождаться звонка «по второй линии», а затем назвать полученные четыре цифры оператору, заявляя, что это якобы безопаснее, чем передавать код из смс.

Эксперты отмечают, что мошенники могут записать голос жертвы, чтобы использовать запись для дальнейшего шантажа. Например, выдать запись за доказательство в «уголовном деле», угрожая фоноскопической экспертизой. Также мошенники рассчитывают на то, что человек забудет детали разговора, а у них останется запись для давления.

Руководитель сервиса SBA Сергей Трухачев отметил, что мошенникам зачастую не важно, от какого именно сервиса поступил звонок с кодом – главное, чтобы человек назвал цифры. После этого в разговор могут подключиться «сотрудники» силовых структур, которые угрожают обвинениями и требуют передачи дополнительной информации.

В компании напомнили основное правило: любые коды подтверждения – из смс, звонка или приложения – нельзя сообщать третьим лицам даже под предлогом безопасности.

