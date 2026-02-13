В Общественной палате раскрыли риск лайков под постами иноагентов

Tекст: Катерина Туманова

«В действующем российском законодательстве не существует нормы, которая предусматривала бы административную или уголовную ответственность за лайки или просмотры материалов иностранных агентов в социальных сетях. Статус иноагентов не образует состава правонарушения для обычных пользователей соцсетей», – заявил он ТАСС.

Машаров отметил, что в отдельных случаях лайки могут рассматриваться судами как юридически значимые действия, но только если речь идет о поддержке материалов с признаками экстремизма или дискредитации Вооруженных сил России.

В качестве примера он привел случай, когда гражданин Украины, проживающий в Мурманской области, был оштрафован на 30 тыс. рублей за одобрительные комментарии под роликами иноагентов, дискредитирующими ВС России.

Эксперт подчеркнул, что основанием для привлечения к ответственности стало содержание публикации, а не статус иноагента. Это правило распространяется и на экстремистские материалы, а также другие самостоятельные составы правонарушения или преступления.

Машаров добавил, что если пользователь распространяет или ставит лайки под экстремистскими материалами, он понесет ответственность в соответствии с действующим законодательством.

