Судебные приставы арестовали имущество депутата Шайхутдинова и бизнесменов

Tекст: Катерина Туманова

Судебные приставы наложили обеспечительный арест на имущество депутата Госдумы от ЛДПР Рифата Шайхутдинова и собственников группы компаний «Сирена-трэвел», передает ТАСС.

Мера затронула активы Михаила Баскакова, Иннокентия Баскакова, Расула Сулейманова, Ибрагима Сулейманова, Константина Киви, Артура Суринова, Валерия Нестерова и других физических и юридических лиц.

Исполнительные листы о наложении ареста были направлены в службу судебных приставов из Никулинского суда Москвы. Решение принято в рамках иска Генпрокуратуры, которая требует обратить имущество в доход государства, согласно ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам».

В материалах отмечается, что исполнительные производства по этим делам были открыты 11 февраля. Предметом исполнения является наложение ареста на все имущество перечисленных лиц и компаний.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в 2023 году Канада распространила санкции на российских чиновников, среди которых оказался Рифат Шайхутдинов.

В начале февраля 2026 года из-за глобального сбоя в системе бронирования Leonardo («Сирена-трэвел») авиакомпания «Аэрофлот» временно ограничила регистрацию пассажиров и багажа на рейсы. Минтранс сообщил о мерах после крупного сбоя системы Leonardo. Имущество разработчика системы бронирования Leonardo потребовали передать РФ.



