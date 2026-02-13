Москвичам пообещали облачную и снежную пятницу

Tекст: Дмитрий Зубарев

В пятницу в Москве ожидается облачная погода с осадками в виде снега, мокрого снега и дождя, передает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр России. Днем температура воздуха составит от одного до трёх градусов тепла, ночью возможное понижение до одного градуса выше ноля. Ветер прогнозируется южный, со скоростью от пяти до десяти метров в секунду, атмосферное давление – около 734 мм ртутного столба.

В Подмосковье температура в пятницу будет варьироваться от минус двух до трёх градусов тепла, ночью ожидается похолодание до минус двух градусов. В регионе объявлен жёлтый уровень погодной опасности из-за гололедицы – предупреждение будет действовать до 21:00 по московскому времени.

Специалисты советуют горожанам быть внимательнее на дорогах и учитывать вероятность гололёда при планировании маршрутов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, снегопады в Москве привели к увеличению количества ДТП почти в полтора раза.

Синоптики сообщили о наступлении тридцатиградусного мороза в Подмосковье.

Эксперты прогнозируют дальнейшее усиление морозов в Московском регионе.