Посол Степанов напомнил Канаде о расплате за русофобскую политику

Tекст: Катерина Туманова

«За свою русофобскую политику Оттаве придется платить и практически, и политически. У России на этот и другие случаи имеется самый широкий арсенал мер воздействия как на Канаду, так и на ее союзников», – заявил дипломат РИА «Новости».

Степанов добавил, что раскрывать детали ответных действий было бы неразумно.

«Пусть это станет сюрпризом для наших недругов», – сказал он.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в январе власти Канады ужесточили правила рассмотрения заявлений на визы для футбольных фанатов из-за опасений наплыва просителей убежища. Визовые центры Канады в России прекратили прием документов. Канада назвала Россию главной угрозой в Арктике.



