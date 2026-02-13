Tекст: Катерина Туманова

Главный юрисконсульт Goldman Sachs Кэти Румлер уйдет в отставку этим летом после того, как документы, опубликованные Министерством юстиции США, раскрыли масштабы ее связей с сексуальным преступником Джеффри Эпштейном.

Рюммлер сообщила Financial Times (FT), что покинет банк на Уолл-стрит 30 июня, заявив.

«Я пришла к выводу, что внимание СМИ ко мне, связанное с моей предыдущей работой в качестве адвоката по уголовным делам, начинает отвлекать меня», – сказала она.

Ее решение было принято после того, как документы показали, что она вела обширные беседы с Эпштейном в период с 2014 по 2019 год, спустя долгое время после того, как он в 2008 году признал себя виновным по обвинениям штата в склонении несовершеннолетней к проституции.

Румлер присоединилась к Goldman Sachs в 2020 году. Генеральный директор банка Дэвид Соломон поддерживал Румлер с тех пор, как в 2023 году стало известно о ее тесной связи с Эпштейном. В своем заявлении в четверг он сказал, что «нам будет ее не хватать».

Уход Румлер из Goldman Sachs представляет собой один из самых громких корпоративных провалов, связанных с масштабными разоблачениями электронных писем Эпштейна, которые вызвали резонанс от Уолл-стрит до Вестминстера.

На прошлой неделе Брэд Карп ушел в отставку с поста председателя американской юридической фирмы Paul Weiss после разоблачений, касающихся его связей с Эпштейном.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, 30 января заместитель генпрокурора США Тодд Бланш объявил о завершении публикации данных по делу Эпштейна, общий объем которых составил более 3,5 млн файлов. При этом Минюст США после публикации удалил тысячи документов, связанных с этим делом. Дмитриев заявил о потере репутации Давоса после скандала с Эпштейном.