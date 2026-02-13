Корабли Тихоокеанского флота отправились выполнять задачи в АТР

Tекст: Дмитрий Зубарев

Корабли Тихоокеанского флота России отправились в дальний поход для выполнения задач в Азиатско-Тихоокеанском регионе, передает ТАСС. Как сообщили в пресс-службе флота, в поход отправились корветы «Совершенный», «Резкий» и средний морской танкер «Печенга».

«Отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе корветов «Совершенный», «Резкий» и среднего морского танкера «Печенга» вышел в дальний поход для выполнения поставленных задач в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В рамках предстоящих мероприятий корветы и танкер проведут в регионе ряд учений, совершат деловые заходы в порты дружественных стран», – заявили в пресс-службе.

При выходе из пункта базирования в Японское море экипажи провели учения по отражению средств воздушного нападения и атак безэкипажных катеров условного противника. В заливе Петра Великого отряд выполнил противолодочные задачи с участием вертолета Ка-27 морской авиации, который базируется на одном из кораблей.

