    13 февраля 2026, 06:58 • Новости дня

    Корабли Тихоокеанского флота отправились выполнять задачи в АТР

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Корабли Тихоокеанского флота отправились в дальний поход для выполнения задач в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), сообщили в пресс-службе флота.

    Корабли Тихоокеанского флота России отправились в дальний поход для выполнения задач в Азиатско-Тихоокеанском регионе, передает ТАСС. Как сообщили в пресс-службе флота, в поход отправились корветы «Совершенный», «Резкий» и средний морской танкер «Печенга».

    «Отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе корветов «Совершенный», «Резкий» и среднего морского танкера «Печенга» вышел в дальний поход для выполнения поставленных задач в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В рамках предстоящих мероприятий корветы и танкер проведут в регионе ряд учений, совершат деловые заходы в порты дружественных стран», – заявили в пресс-службе.

    При выходе из пункта базирования в Японское море экипажи провели учения по отражению средств воздушного нападения и атак безэкипажных катеров условного противника. В заливе Петра Великого отряд выполнил противолодочные задачи с участием вертолета Ка-27 морской авиации, который базируется на одном из кораблей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, атомный крейсер «Император Александр III» вернулся на Камчатку после выполнения поставленных задач.

    Корветы «Резкий» и «Герой» начали совместные учения с атомными подлодками и береговыми ракетными комплексами «Бастион».

    Большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц» отразил налет беспилотников и катеров условного противника во время учений в Японском море.

    10 февраля 2026, 21:02 • Новости дня
    В Норвегии прошли успешные испытания европейской гиперзвуковой ракеты
    В Норвегии прошли успешные испытания европейской гиперзвуковой ракеты
    @ кадр из видео

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Германо-британская компания Hypersonica провела испытательный полет прототипа гиперзвуковой ракеты, который превысил скорость шести Махов и преодолел более 300 километров.

    Германо-британская компания Hypersonica успешно завершила испытания прототипа гиперзвуковой ракеты. Первый испытательный полет состоялся на космодроме Аннёйя в Норвегии, и, как отмечено в пресс-релизе компании, Hypersonica стала первой частной европейской оборонной компанией, которой удалось достичь такого технологического уровня, передает РИА «Новости».

    В ходе испытаний ракета разогналась до скорости, превышающей шесть Махов, и преодолела дистанцию более 300 км. Все системы работали в штатном режиме как во время подъема, так и при спуске через атмосферу, а отдельные компоненты успешно выдержали испытания на гиперзвуковых скоростях.

    Соучредители компании Филипп Керт и Марк Эвенц подчеркнули: «Hypersonica достигла важной вехи на пути к созданию первой в Европе суверенной гиперзвуковой ударной системы к 2029 году. Наш испытательный полет предоставил бесценный набор данных, которые послужат основой для проектирования и разработки будущих высокоскоростных ударных систем». Представители Hypersonica добавили, что собранная информация позволит улучшить анализ характеристик вооружения потенциальных противников.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европе необходимо обзавестись оружием, аналогичным российскому «Орешнику».

    До этого министр обороны ФРГ Борис Писториус объявил о готовности приобрести у США пусковые установки Typhon для ракет средней и меньшей дальности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во Франции к 2035 году планируют начать выпуск гиперзвуковых ракет ASN4G с возможностью оснащения ядерными боеголовками.



    13 февраля 2026, 10:21 • Новости дня
    Axios: Лазер LOCUST перекрыл небо над Эль-Пасо в Техасе на восемь часов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Использование лазерной системы LOCUST мощностью 20 киловатт привело к почти восьмичасовому закрытию неба над техасским Эль-Пасо из-за опасений Федерального авиационного управления по координации действий.

    Вооруженные силы США применили лазерную систему LOCUST против предполагаемого беспилотника, из-за чего Федеральное управление гражданской авиации (FAA) закрыло воздушное пространство вокруг Эль-Пасо в Техасе, сообщает Axios.

    LOCUST – это лазерное оружие мощностью двадцать киловатт, разработанное BlueHalo и приобретенное компанией AeroVironment в прошлом году. По данным издания, решение о применении оружия приняли сотрудники Таможенной и пограничной службы, а не военные, несмотря на то, что система находится на военном балансе.

    Закрытие неба продолжалось почти восемь часов, хотя ранее заявлялось, что оно может продлиться десять дней. Источники утверждают, что FAA приняло меры из-за недостаточной координации при применении лазерного оружия, а не из-за реальной угрозы со стороны беспилотников. Официальных комментариев от AeroVironment не поступило.

    LOCUST был замечен на транспортном средстве пехотного отделения у границы с Мексикой в августе 2025 года. Как отмечается, применение лазерного оружия на передовой до сих пор остается редкостью, несмотря на значительные вложения Пентагона и наличие более двух десятков проектов по направленным видам вооружения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, армия Израиля анонсировала получение лазерной системы ПВО «Железный луч».

    Компания LazerBuzz разработала лазерный комплекс для уничтожения дронов.

    Армия США объявила конкурс по разработке лазеров против БПЛА.

    12 февраля 2026, 14:44 • Видео
    В «досье Эпштейна» нашли нового важного фигуранта

    Представители обеих партий в Конгрессе США потребовали от президента Дональда Трампа отправить в отставку министра торговли Говарда Лютника. Причина – его фамилия найдена в так называемых файлах Эпштейна. Однако с Лютником все не так просто.

    13 февраля 2026, 10:11 • Новости дня
    Пентагон ответил на слухи о поставках «слепых» истребителей F-35

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американское военное ведомство заявило, что информация о поступлении в войска новейших боевых самолетов F-35 без установленных радиолокационных станций не соответствует действительности.

    Сообщения о приемке истребителей F-35A из последней производственной партии без установленных радаров не соответствуют действительности, заявили в ведомстве, передает портал The War Zone.

    Представитель Пентагона пояснил, что F-35A из 17-й партии поставляются с радарами APG-81.

    Работа над интеграцией новых систем продолжается в засекреченном режиме.

    Ранее в прессе появилась информация, что военные с июня прошлого года получают технику без РЛС из-за проблем с новым радаром AN/APG-85.

    Отмечалось, что вместо оборудования в носовую часть самолетов для балансировки закладывали груз, а полеты выполнялись только в сопровождении других бортов.

    Новый радар является частью масштабного пакета обновлений Block 4, реализация которого столкнулась с серьезными задержками и ростом расходов. Общая стоимость программы создания и эксплуатации истребителя до 2070-х годов оценивается примерно в 2,1 трлн долларов.

    В 2021 году на Украине заявляли, что американские F-35 уязвимы перед российскими радиолокационными станциями.

    В декабре сообщалось, что Румыния собирается закупить у США 32 самолета F-35 Lightning II за 6,5 млрд долларов.

    11 февраля 2026, 17:48 • Новости дня
    Politico: США не будут массово выводить войска из Европы

    Politico сообщило о сохранении основного контингента США в Европе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американские власти заверяют европейских партнеров, что не планируют серьезного сокращения военного присутствия и возможны лишь незначительные корректировки численности войск, отмечают западные СМИ.

    США не планируют масштабного сокращения своего военного присутствия в Европе в ближайшее время. Американские и натовские чиновники сообщили, что возможные изменения будут ограниченными, а основные боевые подразделения и техника останутся на континенте, пишет РИА «Новости» со ссылкой на публикацию газеты Politico.

    По данным собеседников Politico из семи европейских стран, с начала года Вашингтон заверяет партнеров по НАТО, что речь может идти лишь о незначительных корректировках и небольшом сокращении ротационных сил. Эти обещания особенно важны на фоне опасений стран НАТО, которые усилились после возвращения президента США Дональда Трампа к власти и его призывов к Европе увеличить собственные оборонные расходы, отмечает издание.

    «Мы будем продолжать присутствовать», – заявил Politico представитель США при НАТО. По словам американских источников, стабильная Европа остается приоритетом для Вашингтона, несмотря на стратегический разворот в сторону Западного полушария и Китая.

    Вопрос будущего американского военного присутствия станет одной из главных тем встречи министров обороны НАТО в Брюсселе. Вместо министра обороны США на нее прибудет его заместитель по политике Элбридж Колби, который, по данным источников, даст понять союзникам, что США ждут от Европы активных шагов по усилению своей обороны.

    Еще одним сдерживающим фактором для масштабного вывода войск остаются требования американского законодательства: согласно закону о национальной обороне, США обязаны сохранять в Европе не менее 76 тыс. военнослужащих. Сейчас численность американского контингента составляет около 85 тыс. человек.

    Ранее Белый дом обозначил приоритет, чтобы европейские страны взяли на себя ведущую роль в обеспечении собственной безопасности. Кроме того, главком Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе заявил, что снижение численности американских войск на континенте не создаст угрозу безопасности региона.

    Газета ВЗГЛЯД проанализировала, почему европейские армии остаются бессильны без поддержки США и НАТО.




    11 февраля 2026, 17:44 • Новости дня
    Силы ПВО сбили 26 украинских беспилотников над ЦФО и Крымом

    Tекст: Денис Тельманов

    В течение семи часов силы ПВО уничтожили 26 беспилотников самолетного типа, атаковавших регионы Центрального округа и Крым.

    Как передает ТАСС, Министерство обороны России сообщило о перехвате и уничтожении двадцати шести украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа с 09:00 до 16:00.

    В официальном сообщении министерства отмечается: «11 февраля в период с 09:00 мск до 16:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 26 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 12 БПЛА – над территорией Белгородской области, восемь БПЛА – над территорией Курской области, три БПЛА – над территорией Брянской области, два БПЛА – над территорией Республики Крым и один БПЛА – над территорией Рязанской области».

    В ведомстве подчеркнули, что атаки были успешно отражены, а объекты инфраструктуры не пострадали. Сведения о пострадавших среди мирного населения не приводятся.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силы ПВО ликвидировали десять украинских беспилотников за два часа, из которых пять были сбиты над Крымом, а три – над Татарстаном.

    В ночь со вторника на среду дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 108 украинских БПЛА самолетного типа над территорией России.

    Российские средства ПВО также перехватили и уничтожили 48 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России и Азовским морем.

    11 февраля 2026, 11:12 • Новости дня
    Китай обвинил США в подрыве глобальной ядерной стабильности

    МИД КНР обвинил США в подрыве ядерной стабильности и политических манипуляциях

    Tекст: Вера Басилая

    Политика Вашингтона в области нераспространения ядерного оружия характеризуется двойными стандартами, что подрывает международную безопасность, заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

    Политика США в сфере нераспространения ядерного оружия строится на двойных стандартах и подрывает международную безопасность, заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, передает ТАСС.

    По его словам, «применяя двойные стандарты в вопросах нераспространения, США разрушают глобальный стратегический баланс и стабильность».

    Дипломат также отметил, что обвинения Вашингтона в адрес ядерной программы Китая являются политической манипуляцией и служат для сохранения американской гегемонии. Он подчеркнул, что США продолжают искажать китайскую политику в ядерной сфере и используют нападки для уклонения от собственной ответственности за разоружение.

    МИД КНР считает Соединенные Штаты главным препятствием для международного порядка в области ядерной безопасности. Линь Цзянь заявил, что «США являются самым большим препятствием для международного ядерного порядка и глобальной стратегической стабильности».

    Пекин выразил надежду на возобновление диалога между США и Россией по вопросам контроля над вооружениями.

    «Мы надеемся, что американская сторона отреагирует на ожидания международного сообщества и возобновит стратегический диалог с Россией для обсуждения договоренностей на период после истечения срока действия договора», – сообщил Линь Цзянь, комментируя будущее ДСНВ.

    Вашингтон настаивает на создании нового соглашения по контролю над вооружениями с участием Китая.

    Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что Китай не сможет присоединиться к переговорам по ядерному разоружению на текущем этапе из-за существенного различия ядерного потенциала по сравнению с Россией и США.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен поручить специалистам поработать над новой, улучшенной и модернизированной версией ДСНВ длительного действия.

    Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия не ожидает ответа от США на предложение Владимира Путина о продлении ограничений по ДСНВ.

    11 февраля 2026, 21:10 • Новости дня
    В Севастополе сбили две воздушные цели при атаке ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские военные отразили очередную воздушную атаку на Севастополь, уничтожив две цели над акваторией Черного моря.

    Два воздушных объекта были сбиты над акваторией Черного моря в районе Севастополя, сообщает ТАСС. По словам губернатора Михаила Развожаева, силы противовоздушной обороны продолжают отражать атаку.

    «В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО. По предварительной информации, сбито 2 воздушных цели», – заявил Развожаев.

    Подробности о типе сбитых объектов и последствиях атаки на данный момент не приводятся.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате серии атак украинских дронов в разных районах Белгородской области пострадали четыре человека и повреждены десятки автомобилей и объектов.

    За семь часов силы ПВО уничтожили 26 беспилотников самолетного типа, атаковавших регионы Центрального округа и Крым.

    В результате атаки украинского дрона в Глушковском районе Курской области пострадали два человека.

    12 февраля 2026, 15:16 • Новости дня
    Белоусов высоко оценил работу беспилотных подразделений «Южной» группировки

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр обороны Андрей Белоусов высоко оценил достижения подразделений войск беспилотных систем «Южной» группировки.

    Военнослужащие, проявившие отвагу, мужество и героизм, получили государственные награды за боевую работу, сообщило Минобороны в мессенджере Max.

    Во время инспекции Белоусов ознакомился с новым оборудованием для 3D-печати комплектующих, используемых для создания, обслуживания и ремонта беспилотных летательных аппаратов. Как отметил заместитель начальника управления войск беспилотных систем, соответствующее оборудование уже поставлено в подразделения в рамках поручения министра обороны.

    Кроме того, министру обороны были продемонстрированы наземные робототехнические комплексы и беспилотные летательные аппараты, спроектированные и произведенные специалистами «Южной» группировки. Отмечается, что эти устройства постоянно модернизируются и оснащаются боевыми модулями с учетом задач, стоящих перед подразделениями.

    Напомним, Белоусов провел совещание с командованием «Южной» группировки войск.

    Министру продемонстрировали новые забрасываемые передатчики помех для FPV-дронов.

    11 февраля 2026, 10:39 • Новости дня
    В Польше пожаловались на старые металлические каски

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Металлические каски, произведенные еще во времена социалистической Польши, до сих пор используются в польской армии, сообщает газета Rzeczpospolita.

    Металлические каски, выпущенные еще в эпоху социалистической Польши, до сих пор используются в польской армии, передает ТАСС со ссылкой на газету Rzeczpospolita.

    В январе 2024 года министерство обороны Польши объявило о намерении полностью отказаться от устаревших металлических касок и заменить их современными композитными шлемами типа FAST. Однако эти планы пока не удалось реализовать в полном объеме.

    По информации газеты, современные каски уже поступили почти во все подразделения сухопутных войск. Несмотря на это, стальные каски образца 67/75 продолжают выдавать военнослужащим войск территориальной обороны и резервистам, проходящим учения.

    Для решения проблемы Минобороны Польши заключило контракт на поставку в течение ближайших двух лет 21 тыс. новых касок. Однако при текущей численности войск территориальной обороны – 50 тыс. человек – этого объема недостаточно, и вопрос замены устаревших средств защиты остается открытым, отмечает Rzeczpospolita.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший министр обороны Польши Блащак предсказал банкротство Минобороны страны.

    Экономисты оценили убытки Польши от конфликта на Украине в миллиарды евро.

    Польша объявила о пятикратном увеличении выпуска артиллерийских снарядов.

    12 февраля 2026, 14:41 • Новости дня
    Швеция заявила об отправке истребителей для миссии НАТО в Арктике

    Швеция заявила об отправке истребителей Gripen для миссии НАТО в Арктике

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В рамках миссии НАТО «Арктический часовой» шведские истребители Gripen будут действовать в воздушном пространстве Гренландии и Исландии, заявили власти страны.

    Министерство обороны Швеции объявило о намерении направить истребители JAS 39 Gripen для участия в миссии НАТО «Арктический часовой», пишет РИА «Новости».

    Самолеты будут действовать в районах Гренландии и Исландии на первом этапе операции. В сообщении ведомства не указано точное количество истребителей, которые будут задействованы в миссии.

    Верховное командование объединенных вооруженных сил НАТО в Европе ранее сообщило о запуске операции «Арктический часовой» для укрепления военного присутствия альянса в Арктике. Шведское министерство обороны подтвердило, что страны альянса рассматривают этот регион как важный с точки зрения безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Канады выразили поддержку идее постоянного проведения миссии НАТО «Арктический часовой» в Гренландии.

    В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о готовности России принять военно-технические меры в случае появления военной угрозы со стороны Гренландии.

    Напомним, что Североатлантический альянс запланировал начать операцию Arctic Sentry на территории Гренландии в ближайшее время.

    13 февраля 2026, 01:11 • Новости дня
    Военный эксперт рассказал о попытках контратак ВСУ у Рождественского

    Tекст: Катерина Туманова

    Бойцы ВС России продолжают отражать попытки контратак украинских войск в районах нескольких населенных пунктов Запорожской области, где сохраняется напряженная обстановка, рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

    «По той информации, которая мне поступает по району населенного пункта Рождественское Запорожской области, могу сказать, что ситуация здесь стабильно напряженная и основные события развиваются в районах населенных пунктов Придорожное и Терноватое – там ведутся активные боевые действия», – заявил Марочко ТАСС.

    Он уточнил, что противник предпринял ряд контратакующих действий, в ответ на которые российские военнослужащие работают над тем, чтобы не дать противнику реализовать замысел.

    Ранее силовые структуры рассказывали о попытках ВСУ эвакуировать личный состав с позиций в Рождественском, большая часть из которых тяжелораненые бойцы.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские операторы «Ланцета» уничтожили самоходку Caesar ВСУ в Запорожье. Российские войска нанесли удар возмездия по связанным с ВСУ объектам ТЭК Украины


    12 февраля 2026, 11:26 • Новости дня
    Начштаба ОДКБ заявил о затягивании конфликта на Украине усилиями Запада

    Начштаба ОДКБ Сердюков заявил о затягивании конфликта на Украине усилиями Запада

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Начальник штаба ОДКБ Андрей Сердюков подчеркнул, что действия западных стран направлены на затягивание конфликта на Украине и усиление влияния на Кавказе.

    По его словам, действия западных стран направлены на затягивание конфликта на Украине, передает РИА «Новости».

    Сердюков добавил, что «определяющим фактором сохранения нестабильности в регионе являются действия Запада, нацеленные на затягивание вооруженного конфликта на Украине».

    Он также отметил, что западные страны пытаются укрепить свое влияние на Южном Кавказе, что вызывает особую обеспокоенность в свете старых неразрешённых противоречий и новых геополитических вызовов. По его словам, эти попытки способствуют усложнению ситуации в регионе.

    По мнению Сердюкова, обстановка в зоне ответственности ОДКБ сохраняет напряжённый и непредсказуемый характер. Он подчеркнул, что в условиях деградации международных отношений конфликтный потенциал только нарастает. Также было отмечено, что 2025 год был отмечен повышенной геополитической напряжённостью и приближением зон нестабильности к странам ОДКБ.

    В 2026 году Россия будет председательствовать в ОДКБ. В том же году, по словам Сердюкова, организация проведёт восемь учебных мероприятий, а всего в утверждённом плане на текущий год предусмотрено 60 различных мероприятий совместной и оперативной подготовки. Среди них – восемь командно-штабных и специальных учений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны России Сергей Шойгу заявил о фактическом создании единой системы ПВО ОДКБ.

    Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) начала стратегическую командно-штабную тренировку Объединенного штаба.

    ОДКБ предложила возможные варианты реагирования в случае отправки военных Евросоюза на Украину.

    12 февраля 2026, 14:17 • Новости дня
    Нидерланды заявили об отправке тренажеров для истребителей F-16 на Украину

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс сообщил о решении направить тренажеры для F-16 Украине, а также напомнил о поставках дронов и амуниции.

    Министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс перед встречей министров обороны стран НАТО объявил журналистам , что страна предоставит Украине тренажеры для истребителей F-16, передает РИА «Новости».

    «Сегодня я могу объявить, что мы отправим тренажеры для F-16, потому что мы продолжаем помогать Украине с их операциями с участием F-16», – заявил Брекелманс.

    Глава Минобороны уточнил, что за последние недели Нидерланды предоставили Украине дроны и амуницию на сумму в сотни миллионов евро. По словам Брекелманса, поддержка Украины осуществляется на постоянной основе и включает различные виды военной техники.

    Власти России неоднократно подчеркивали, что поставки вооружений Киеву затрудняют мирное урегулирование ситуации на Украине. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее отмечал, что любые грузы с вооружением для Украины становятся законной целью для российских военных. В Кремле заявляли, что дальнейшее накачивание Украины оружием негативно скажется на перспективах переговоров и приведет к эскалации конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, будущее правительство Нидерландов планирует выделить на военные нужды Украины более 3 млрд евро в 2027-2029 годах.

    Ранее власти Нидерландов разрешили Киеву закупать вооружение в США и других странах на средства европейских кредитов.

    При этом, и.о. министра иностранных дел Нидерландов Давид ван Вил заявил, что быстрая мирная договоренность по Украине отвечает интересам страны, и выразил обеспокоенность поддержкой союзников.

    13 февраля 2026, 06:50 • Новости дня
    «Северяне» узнали о фейках ВСУ об успехах на фронте

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» ведут в Сумской области ожесточенные бои, артиллерия помогает продвигаться штурм-подразделениям, авиация и «Герани» точечно бьют по целям, но противник наращивает расчеты БПЛА на передовой и атакует гражданские объекты Брянской области.

    «Враг активизировал информационные операции с целью убедить свое население в успехе на фронте в Сумской области. Помимо фальшивых установок флагов, противник активно продвигает нарратив, что ВС России пытаются пробиться на позиции ВСУ через какие-то трубы. Эта информация не соответствует действительности», – заявили бойцы неофициальному Telegram-каналу группы войск «Северный ветер».

    Штурм-группы «Северян» Сумском районе штурмовые группы Северян продвинулись на семи участках, в Краснопольском – на пяти и в Глуховском – на пяти участках. Общее продвижение составило более 950 м. Артиллерия и расчеты FPV продолжают бить по позициям ВСУ в районах Рыжевки и Искрисковщины.

    На Харьковском направлении в населенных пунктах и лесных массивах близ Волчанска бойцы с тяжелыми боями продолжают наступательные действия. Возле Старицы штурмовики продвигаются на двух участках, за сутки продвижение составило до 250 м. 

    Юго-Западнее Симиновки «Северяне» планомерно зачищают лесной массив, продвигаясь на трех участках. Общее продвижение до 300 м. А российская авиация отработала по выявленным целям в районе Графского. В районе Волчанских Хуторов расчеты ТОС-1А «Солнцепек» ударили по позициям 15 пого ГПСУ в лесных массивах.

    На Хатненском участке фронта авиация уничтожила позиции 22 омбр в районе Григоровки. Штурмовые группы по лесополосам продвинулись на 250 м. На Липцовском участке фронта без существенных изменений, но артиллерия и расчеты FPV уничтожили пункты управления БПЛА и огневые точки ВСУ в Липцах и окрестностях.

    «За сутки потери противника составили свыше 180 человек (из них более 85 в Сумской области и свыше 95 в Харьковской)», – отмечено в сводке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, «Северяне» уничтожили обстреливавшую Белгородскую область РСЗО «Вампир». Также бойцы выяснили, кто отдает приказы атаковать Брянскую область. Подозреваемого в хищениях полковника ВСУ перевели в штаб под Харьковом.

    11 февраля 2026, 21:28 • Новости дня
    Силы ПВО сбили 11 дронов над Белгородской областью за четыре часа

    Tекст: Денис Тельманов

    В течение четырех часов российские военные уничтожили четырнадцать украинских беспилотников, большая часть которых была поражена над Белгородской областью.

    Силы противовоздушной обороны за четыре часа сбили 14 украинских беспилотников, передает ТАСС.

    Согласно сообщению Минобороны, атака была отражена в период с 16:00 до 20:00 по московскому времени 11 февраля.

    11 дронов были уничтожены над Белгородской областью, два – над Черным морем, еще один – над Курской областью. В военном ведомстве подчеркнули, что все перехваченные аппараты были самолетного типа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате серии атак украинских дронов на Белгородскую область пострадали четыре человека и были повреждены десятки автомобилей и объектов.

    За семь часов силы ПВО уничтожили 26 беспилотников самолетного типа, атаковавших регионы Центрального округа и Крым.

    За два часа российские силы ПВО ликвидировали десять украинских беспилотников, из которых пять сбили над Крымом, а три – над Татарстаном.

