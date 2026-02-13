Tекст: Алексей Дегтярёв

В руководство 16-го армейского корпуса украинских войск переведен Тарас Максимов, которого ранее уличали в финансовых преступлениях, сообщил источник РИА «Новости».

По этим данным, он может стать начальником штаба соединения или его заместителем.

Прежде военный служил в 155-й механизированной бригаде, где фиксировались массовые случаи бегства личного состава. Источник агентства уточнил, что «Максимов неоднократно подозревался в махинациях с фиктивными боевыми выплатами».

Освободившееся место командира бригады занял Станислав Лучанов. До этого назначения он руководил штабом 425-го штурмового полка «Скала».

Ранее украинский военнопленный рассказал, что командиры в ВСУ разрешают своим подчиненным уходить домой, если те отдают им свои зарплатные банковские карты.