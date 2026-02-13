Песков заявил о пользе конкурентов для развития мессенджера Max

Tекст: Катерина Туманова

«Я убежден, что, конечно, было бы лучше, если бы эти все компании выполняли требования российского законодательства и составляли конкуренцию нашему национальному мессенджеру. Это было бы ему на пользу», – заявил Песков в интервью образовательному проекту «НЬЮМ ТАСС».

В контексте ограничений для Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta*, признанной экстремистской и запрещенной в России), он также заметил, что законы обязаны выполнять все.

«Но закон есть закон, и все компании должны его выполнять», – добавил он.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Роскомнадзор начал ограничивать работу Telegram на территории России из-за несоблюдения требований местного законодательства. Дмитрий Песков выразил сожаление по поводу отказа Telegram соблюдать российские законы. В Госдуме указали на обратимый характер замедления Telegram.

