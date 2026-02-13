Запаркованность двора во Владивостоке мешала спасателям на пути к горящему дому

Tекст: Катерина Туманова

«При помощи спасустройств огнеборцами МЧС России из соседних квартир спасено шесть человек, из них два ребенка. Пожар локализован на площади 30 кв. м. К сожалению, в результате пожара погибли три ребенка – трех, шести и девяти лет. Дети находились в квартире без взрослых», – сообщило ведомство в своем канале в мессенджере Max.

Дознаватели МЧС России устанавливают причину трагического пожара. На месте работают психологи, добавили там.

По пути следования на место пожара огнеборцы столкнулись с проблемой запаркованности двора дома автомашинами. Проезд был затруднен, сообщила в Telegram-канале ведомства Екатерина Кутузова, начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, трое детей погибли при пожаре в многоэтажке Владивостока. В частном доме в селе Намцы в Якутии также погибли трое маленьких детей. До этого в торговом центре «Реми Сити» во Владивостоке при задымлении пострадали восемь человек.



