Топливный кризис оставил сотрудников Варадеро без транспорта

Tекст: Дмитрий Зубарев

Персонал курорта Варадеро на Кубе сталкивается с серьезными трудностями из-за топливного кризиса, передает РИА «Новости». По словам сотрудника одного из отелей, из-за нефтяного эмбарго, введенного США, у работников практически нет возможности добраться до курорта. Особенно тяжелое положение у жителей города Матансас, который находится примерно в 40 километрах от Варадеро – большинство из них работает на курорте, но транспорт почти не ходит.

Один из сотрудников отеля рассказал: «Проехать более чем 30 километров теперь стоит 4 тысячи песо (или 8 долларов)». Для большинства кубинцев эта сумма является непомерной, и практически никто не может себе позволить такие расходы каждый день.

Многие работники вынуждены ждать попутный транспорт на выезде из города, надеясь, что кто-либо сможет их подвезти до места работы. Ситуация усугубляется тем, что альтернативных способов добраться до Варадеро по сути нет.

Напомним, что указ о введении пошлин на импорт нефти из стран, поставляющих топливо на Кубу, был подписан президентом США Дональдом Трампом 29 января. Тогда же был введён режим чрезвычайного положения из-за предполагаемой угрозы национальной безопасности США со стороны Кубы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Кубы пообещали сохранить суверенитет страны, несмотря на давление США.

Куба осудила американскую блокаду поставок топлива.

Застрявшие на Кубе из-за нехватки авиатоплива россияне вскоре вернутся на Родину.