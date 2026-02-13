Экономист Балынин объяснил, кто может получить компенсации за советские вклады

Tекст: Алексей Дегтярёв

Родившиеся до 1945 года граждане могут рассчитывать на трехкратный размер остатка вклада в Сбербанке по состоянию на 20 июня 1991 года, пояснил Балынин в беседе с «Аргументами и Фактами».

«Размер указанной компенсации уменьшается на сумму ранее полученной предварительной компенсации и дополнительной компенсации по вкладам», – отметил специалист.

Балынин привел пример, что при остатке в 455 рублей сумма выплаты составит 1365 рублей.

Россиянам, родившимся с 1946 по 1991 год, полагается двукратное возмещение сбережений. Итоговая сумма корректируется в зависимости от сроков хранения средств с помощью специальных коэффициентов от 0,6 до единицы.

Наследники имеют право на получение денег вне зависимости от возраста умершего владельца счета. Также предусмотрена выплата на ритуальные услуги в размере до 6 тыс. рублей, если вклад превышал 400 рублей.

В ноябре член Международной ассоциации юристов и медиаторов Евгения Безмаленко поясняла, что в ближайшие три года россияне и их наследники продолжат получать компенсации по советским вкладам, сохранившимся на начало 1992 года.