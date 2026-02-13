Эксперты Kaspersky предупредили об уязвимости умных кормушек перед хакерами

Tекст: Катерина Туманова

«Злоумышленники могут использовать кормушку для домашних животных в качестве инструмента для слежки. Атакующие могут получить доступ к устройству и украсть конфиденциальную информацию, например, видеозаписи со встроенных в устройство камер», – сообщил он РИА «Новости».

Кроме получения доступа к личным данным, киберпреступники могут использовать такие устройства как точку входа во внутреннюю домашнюю сеть, чтобы взламывать другие подключенные гаджеты.

Эксперт отметил, что при захвате управления кормушкой хакеры способны попытаться проникнуть в компьютеры, создать ботнет для DDoS-атак или майнинга криптовалют.

Он подчеркнул, что подобные угрозы не являются гипотетическими: известны случаи взлома домашних камер, видеонянь и других умных устройств. По его словам, любое устройство с выходом в интернет может стать уязвимым и использоваться для атаки.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, хакеры стали рассылать троян Falcon под видом приложений банков. Киберполиция раскрыла уловки фишинговых доменных имен. мошенники начали рассылать россиянам письма якобы от имени миллиардера Уоррена Баффета.



