Глава управления президента рассказал, почему Путин решил стать разведчиком

Tекст: Катерина Туманова

«Популяризация профессий, конечно, в кино идет через то, что главный герой проделывает путь, он проходит из точки А в точку Б, развивается, достигает результатов. И как он это делает, если это зрителя увлекает, то это становится образцом для подражания», – цитирует Новикова РИА «Новости» на пленарной дискуссии «Герои кино – архитекторы будущего. Страна и мир через 30 лет».

Для примера Новиков привел киноленту «Движение вверх», после которой многие записались в баскетбольные секции, увидев, какой путь прошли герои фильма.

«Не секрет, что даже президент пошел в разведчики, посмотрев фильм, великий фильм о разведчиках», – сказал он.

Ранее Владимир Путин рассказывал, что заинтересовался профессией разведчика после знакомства с книгами и фильмами, в том числе с четырехсерийной лентой «Щит и меч».

Он признавался, что его больше всего поражала возможность одного человека из разведки влиять на судьбы тысяч людей и достигать того, что не удавалось даже армиям.

