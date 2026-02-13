  • Новость часаФигурантов дела о покушении на генерала Алексеева обвинили в терроризме
    Счета за отопление стали бедствием для Прибалтики
    Эксперт назвал обещанные Германией пять ракет для ПВО Украины демонстрацией немощи
    Индия согласовала покупку 114 французских истребителей
    Назван заработок Константина Меладзе в России за прошлый год
    Кремль назвал дату и место новых переговоров по Украине
    Шойгу назвал угрозой перспективу создания американских малых реакторов в Армении
    Politico сообщила о провале неформального саммита Евросоюза
    Экипаж Crew-12 отправился в полет с фразой Гагарина «Поехали!»
    Эстония отправила посла из Грузии в Армению из-за охлаждения отношений
    13 февраля 2026, 05:15 • Новости дня

    Рубио намерен убедить Венгрию и Словакию отказаться от российских энергоресурсов

    Рубио намерен убедить Венгрию и Словакию отказаться от российских энергоресурсов
    @ Andrew Thomas/CNP/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский госсекретарь Марко Рубио вылетел из США в направлении Европы для визитов в Германию, Словакию и Венгрию, чтобы представить американскую сторону на 62-й Мюнхенской конференции по безопасности и обсудить с представителями Венгрии и Словакии отказ от российских энергоресурсов.

    «Думаю, это определяющий момент. Мир меняется очень быстро на наших глазах. Старого мира, в котором я вырос, не существует. Мы живем в новой эре геополитики, которая требует переоценки того, как это будет выглядеть, и какая у нас будет роль», – приводит слова Рубио РИА «Новости» о его послании Мюнхенской конференции.

    Госсекретарь США уточнил, что будет выступать в субботу.

    Говоря о переговорах с руководством Венгрии и Словакии о прекращении импорта российских энергоресурсов, Рубио заявил, что поговорит с ними о том, что должно произойти.

    По его словам, частные беседы со многими союзниками уже неоднократно проходили, и это следует продолжать.

    «Я надеюсь, что в субботу те встречи, которые у нас там состоятся, продвинут нас в этом направлении. Но я не собираюсь вдаваться в подробности того, что мы собираемся сказать на этих встречах», – сказал он.

    Мюнхенская конференция по безопасности пройдет с 13 по 15 февраля.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, впервые за три года представители партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) вновь приглашены на Мюнхенскую конференцию по безопасности. FT сообщила, что политиков в Европе успокоило отсутствие Трампа на конференции в Мюнхене.

    13 февраля 2026, 10:17 • Новости дня
    Politico: Лидеры ЕС решили двигаться вперед разными темпами
    Politico: Лидеры ЕС решили двигаться вперед разными темпами
    @ OLIVIER HOSLET/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В условиях растущей международной конкуренции и внутренних разногласий лидеры Франции, Германии и Италии договорились ускорить реформы, решив двигаться вперед небольшими группами, сообщает Politico.

    На саммите в бельгийском Альден-Бизене главы Франции, Германии, Италии и других стран поддержали планы перехода к формату так называемой усиленной кооперации, передает Politico.

    Это позволит отдельным группам государств ЕС быстрее подписывать и реализовывать новые инициативы без обязательного согласия всех 27 членов союза. По словам президента Франции Эммануэля Макрона, ЕС необходимо действовать быстро, чтобы не терять экономическое лидерство, несмотря на прежние разногласия с Германией.

    Глава Европейского совета Антониу Кошта отметил, что обсуждение дало участникам «новую энергию и общее ощущение срочности». На следующем саммите в Брюсселе в июне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представит план реформ, в том числе по снижению административных барьеров и привлечению частного и государственного капитала для поддержки стартапов. Лидеры проголосуют по плану до лета.

    В случае отсутствия единогласия, ЕС задействует механизм «усиленного сотрудничества», который ранее считался спорным. Как заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, Евросоюз должен быть конкурентоспособным в новых геополитических условиях.

    Особое внимание уделили проекту Союза сбережений и инвестиций, созданию единого капитального рынка по образцу США, а также новым нормам для упрощения регистрации компаний и ускоренного вывода их на рынок. В числе приоритетов – поддержка стратегической промышленности, снижение цен на энергию и диверсификация торговли.

    На саммите также обозначились разногласия между крупными экономиками и остальными странами ЕС по вопросам «покупай европейское» и дальнейшей интеграции. Германия и Италия призвали ограничить принятие новых правил, тогда как фон дер Ляйен обвинила национальные барьеры в проблемах бизнеса. Несмотря на разногласия, Макрон и Мерц публично продемонстрировали согласие по ключевым вопросам.

    Испания выразила недовольство из-за отсутствия приглашения на неформальную встречу лидеров стран Евросоюза.

    La Repubblica сообщила, что канцлер Германии Фридрих Мерц намерен отомстить президенту Франции Эммануэлю Макрону из-за провала конфискации российских активов.

    Эммануэль Макрон призвал Евросоюз заранее определить общую позицию по вопросам новой архитектуры европейской безопасности.

    Издание Politico заявило о наличии серьезных разногласий в Евросоюзе накануне саммита по стратегической автономии.

    13 февраля 2026, 16:28 • Новости дня
    Politico сообщила о провале неформального саммита Евросоюза

    Politico: Неформальная встреча лидеров ЕС закончилась провалом

    Politico сообщила о провале неформального саммита Евросоюза
    @ Murad Sezer/REUTERS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Неформальная встреча лидеров Евросоюза завершилась безрезультатно, поскольку главные организаторы опоздали, а обсуждение запланированных вопросов так и не состоялось, сообщила газета Politico со ссылкой на трех дипломатов ЕС.

    Неформальная встреча лидеров стран Евросоюза, прошедшая без участия представителей восьми государств блока, не принесла ожидаемых результатов, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Politico.

    По данным издания, двое из трех инициаторов мероприятия прибыли с опозданием, а обсуждений по существу так и не состоялось. Один из дипломатов прокомментировал ход встречи: «Встреча за завтраком оказалась в некотором роде провалом. Из 19 лидеров выступить смогли лишь немногие».

    Еще один источник отметил, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони, выступавшая инициатором встречи, приехала почти к самому концу завтрака. В числе опоздавших были также канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон. Из-за задержки ключевых участников председатель Евросовета Антониу Кошта был вынужден начать мероприятие без них.

    Дипломаты сообщили, что представители стран, которых не пригласили на встречу, опасались возможного принятия «сырых» решений без их участия. В итоге, по словам одного из присутствовавших дипломатов, обсуждение не состоялось вообще, а атмосфера среди лидеров была сдержанной и не способствовала принятию решений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры Франции, Германии и Италии договорились ускорить реформы и перейти к формату усиленной кооперации в условиях усиливающейся международной конкуренции.

    Испания заявила о недовольстве тем, что ее не пригласили на неформальную встречу лидеров ЕС, и считает, что подобные инициативы подрывают единство союза.

    12 февраля 2026, 14:44 • Видео
    В «досье Эпштейна» нашли нового важного фигуранта

    Представители обеих партий в Конгрессе США потребовали от президента Дональда Трампа отправить в отставку министра торговли Говарда Лютника. Причина – его фамилия найдена в так называемых файлах Эпштейна. Однако с Лютником все не так просто.

    12 февраля 2026, 22:15 • Новости дня
    Драги заявил об ухудшении экономики в Европе

    Экс-глава ЕЦБ Драги заявил об ухудшении экономики в Европе

    Драги заявил об ухудшении экономики в Европе
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Экономика Евросоюза столкнулась с ухудшением ситуации, а энергозатраты и рыночные барьеры требуют срочных изменений для повышения конкурентоспособности региона, заявил бывший глава Европейского центробанка Марио Драги.

    Бывший глава Европейского центробанка Марио Драги заявил о заметном ухудшении экономической ситуации в Европе, передает РИА «Новости».

    Он выступил с этим предупреждением на неформальном саммите Евросоюза в Брюсселе, отметив, что с момента презентации его доклада о конкурентоспособности положение дел в европейской экономике стало еще сложнее и требует срочных решений.

    «Он сосредоточился на нескольких ключевых вопросах: необходимости снижения барьеров на едином рынке, фрагментации фондовых рынков и усилиях по мобилизации европейских сбережений, стоимости энергии, возможности предоставления целевых европейских преференций в определенных секторах», – заявил источник, знакомый с деталями выступления Драги. Бывший руководитель ЕЦБ также подчеркнул необходимость снижения стоимости энергии для промышленности и домохозяйств.

    Среди предложенных мер Драги выделил активное использование механизма расширенного сотрудничества, что позволит группе стран ЕС продвигаться быстрее в реализации важных инициатив даже без общего консенсуса. Он также предложил рассмотреть введение так называемой целевой европейской преференции в стратегических секторах.

    Марио Драги ранее возглавлял Европейский центробанк и Банк Италии, а также занимал пост председателя Совета министров Италии. По поручению Урсулы фон дер Ляйен он подготовил доклад о будущем конкурентоспособности Евросоюза, представленный в сентябре 2024 года.

    Ранее еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс призвал страны Евросоюза в течение ближайших десяти лет увеличить ежегодные военные расходы до 700 млрд евро. Кубилюс заявил, что эта мера необходима для повышения экономической конкурентоспособности Европы.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Евросоюз испугался критической зависимости от США.

    12 февраля 2026, 21:59 • Новости дня
    Страны группы «Рамштайн» решили закупить американское оружие для Киева

    Страны группы «Рамштайн» пообещали выделить сотни миллионов на оружие Киеву

    Tекст: Вера Басилая

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил о решении стран-участниц контактной группы по Украине в формате «Рамштайн» выделить сотни миллионов долларов на закупку оружия производства США для ВСУ.

    Страны, входящие в контактную группу по Украине в формате «Рамштайн», договорились направить сотни миллионов долларов на закупку вооружений американского производства для нужд ВСУ, передает РИА «Новости». Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте после заседания стран-участниц группы в Брюсселе.

    «Я хочу поблагодарить Британию, Исландию, Норвегию, Швецию, Литву за их вклад», – заявил Рютте.

    Он также отметил, что в ближайшие дни и недели другие страны могут принять решение о предоставлении новых средств на приобретение оружия США для нужд Киева. Таким образом, коллективная поддержка стран «Рамштайн» может существенно возрасти в ближайшее время.

    Рютте заявил, что США готовы поставить вооружение на сумму от 12 до 15 млрд долларов для передачи Киеву в 2026 году.

    В странах Евросоюза возникли разногласия по вопросу распределения 90 млрд евро на военную помощь Киеву, включая приоритеты для европейских производителей.

    13 февраля 2026, 10:22 • Новости дня
    Bloomberg: Европа планирует создание собственных сил ядерного сдерживания
    Bloomberg: Европа планирует создание собственных сил ядерного сдерживания
    @ Francois Mori/AP/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Европейские столицы впервые после окончания холодной войны начали предметно обсуждать возможность формирования независимого потенциала стратегического сдерживания из-за сомнений в надежности США.

    Поводом для начала дискуссий стали опасения относительно надежности Вашингтона как военного партнера, пишет Bloomberg.

    Европейские лидеры встревожились после того, как США временно прекратили обмен разведданными с Киевом, что привело к неудачам ВСУ на линии соприкосновения. Теперь на континенте ищут способы обеспечить безопасность без опоры на американский «ядерный зонтик».

    Ожидается, что президент Франции Эммануэль Макрон в ближайшее время предложит партнерам использовать французский потенциал сдерживания для общей защиты.

    Париж и Лондон уже обсуждают координацию своих ядерных сил, однако эксперты предупреждают о высокой стоимости и сложности создания независимого европейского арсенала.

    Старший научный сотрудник Института ООН по исследованию проблем разоружения Павел Подвиг привел сценарий, при котором «Россия вторгается в Эстонию». В таком случае у Франции будет возможность нанести России большой ущерб, но Россия определенно нанесет больший ущерб Франции в ответ.

    Остается вопрос, готов ли Париж пойти на такой риск ради союзников.

    Аналитики полагают, что вместо попыток создать общеевропейское ядерное оружие странам целесообразнее сосредоточиться на развитии обычных вооружений. В 2025 году Евросоюз и Британия потратили на оборону более 530 млрд долларов, но замещение американских возможностей остается сложной задачей.

    Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что необходим диалог об отдельной европейской системе ядерного сдерживания.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц пояснял, что Германия ведет переговоры с европейскими странами по вопросу совместного ядерного сдерживания.

    Замгоссекретаря США по контролю над вооружениями Томас Динанно отмечал, что Вашингтон собирается поддерживать современный арсенал ядерного сдерживания.

    13 февраля 2026, 07:04 • Новости дня
    Орбан: Зеленский едет в Евросоюз на лошади задом наперед
    Орбан: Зеленский едет в Евросоюз на лошади задом наперед
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Стремление главы киевского режима Владимира Зеленского подготовить страну к вступлению в европейское сообщество схоже с попыткой ехать «на лошади задом наперед», заявил премьер Венгрии Виктор Орбан.

    «Вы едете на лошади задом наперед», – заявил Орбан в адрес Зеленского в соцсетях, передает ТАСС.

    Орбан таким образом прокомментировал слова Зеленского о сроках присоединения к ЕС.

    Позже Виктор Орбан пояснил, что вступление в ЕС является процессом, основанным на реальных заслугах, а условия диктуют государства-члены, а не кандидаты.

    Ранее Орбан заявлял, что поддержка членства Украины в Евросоюзе создаст угрозу безопасности для его страны. Также он указывал, что жители европейских стран не желают дальнейшего финансирования Украины.

    12 февраля 2026, 18:59 • Новости дня
    Полиция Бельгии провела обыски в зданиях Еврокомиссии

    FT: Полиция Бельгии провела обыски в зданиях Еврокомиссии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Полиция Бельгии провела обыски в нескольких зданиях Еврокомиссии в Брюсселе, в том числе в управлении по вопросам бюджета, пишет Financial Times.

    По информации FT, действия полиции связаны с расследованием сделки по продаже недвижимости, состоявшейся при бывшем еврокомиссаре по вопросам бюджета и человеческих ресурсов Йоханнесе Хане, передает РИА «Новости».

    Как отмечают источники, под следствие попала продажа 23 зданий, которые были приобретены суверенным фондом Бельгии SFPIM в 2024 году за сумму 900 млн евро. Сделка вызвала вопросы у Европейской прокуратуры (EPPO), которая ведет расследование.

    В прошлом году Европейская счетная палата (ЕСП) поставила под сомнение правомерность выделения в 2021-2023 годах 7,4 млрд евро на деятельность неправительственных организаций (НПО).

    12 февраля 2026, 21:48 • Новости дня
    Макрон призвал ЕС выработать позицию по безопасности для переговоров с Россией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Евросоюз заранее выработать общую позицию по вопросам новой архитектуры европейской безопасности, чтобы быть готовыми к будущему диалогу с Россией.

    Он выступил с этим заявлением после завершения встречи глав государств и правительств стран ЕС, передает РИА «Новости».

    «У нас, у европейцев, также есть вопросы для обсуждения, поэтому мы должны быть за столом переговоров по вопросам процветания, будущего Европы и ее архитектуры безопасности. Это необходимо уже сейчас подготовить на европейском уровне, чтобы в нужный момент быть готовыми к обсуждениям с Россией», – подчеркнул Макрон.

    Напомним, Макрон заявил, что Франция возобновила технические контакты с Россией для выработки общеевропейского подхода к диалогу. Генсек НАТО Марк Рютте поддержал возвращение к диалогу с Россией.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Макрон якобы стремится к диалогу с Россией, однако за этим скрывается попытка вмешаться в переговоры по Украине.

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, почему именно французский лидер активнее других высказывается о возобновлении диалога с Россией и стоит ли доверять ему.

    12 февраля 2026, 23:20 • Новости дня
    Трамп пригрозил Ирану «травматичными и драматичными» событиями

    Трамп пригрозил Ирану «травматичными и драматичными» событиями

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп на брифинге в четверг заявил, что в случае незаключения сделки с Ираном, последних ждут «травматичные и драматичные события», хотя договариваться с Тегераном США готовы сколько угодно.

    «Я буду говорить с ними столько, сколько захочу, и посмотрим, сможем ли мы заключить сделку. А если не сможем, нам придется перейти ко второму этапу. Второй этап будет для них очень тяжелым», – цитирует Трампа в Белом доме РИА «Новости».

    По словам американского лидера, Тегеран должен быть заинтересован в сделке с США, он напомнил, что однажды Иран уже пропустил возможность договориться и получил «Полуночный молот».

    «С Ираном нам нужно заключить сделку. Иначе всё будет очень травматично, очень драматично. <...> Им следовало заключить сделку в первый раз, но они получили «Полуночный молот», и для Ирана это будет очень травматично», – сказал Трамп.

    Он также отметил, что намерен договориться с Ираном очень быстро.

    «Я думаю, это произойдет в течение следующего месяца или около того. Это не должно занять много времени, это должно случиться быстро. Они должны согласовать всё очень быстро», – заявил глава Белого дома.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Иран и США завершили переговоры по ядерной программе в Омане 6 февраля. Вице-президент Ирана и глава Организации по атомной энергии страны Мохаммад Эслами заявил о готовности снизить уровень обогащения запасов урана при условии отмены всех санкций США против Тегерана.

    МИД Ирана сообщил о сохранении непрямого формата переговоров с США. МИД Турции заявил о готовности США допустить обогащение урана в Иране.

    13 февраля 2026, 04:45 • Новости дня
    Журнал Atlantic допустил выход Трампа из переговорного процесса по Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    Переговорное окно о мире между Россией и Украиной с участием США может захлопнуться в ближайшее время, когда американский президент Дональд Трамп переключится на предвыборную гонку за место в конгрессе.

    «Он может решить, что переговоры стали для него проигрышными, поэтому он может выйти из них, обвинив в провале дипломатических усилий настырность одной или обеих сторон конфликта», – сказано в статье журнала The Atlantic.

    Издание отмечает, что глава киевского режима Владимир Зеленский понимает угрозу подобного развития событий и сам предлагает Трампу положить войне конец «до промежуточных выборов», чтобы добавить на свой счет еще одно, наиболее важное по значимости, достижение миротворца.

    В этой же статье говорится, что украинцы практически отказались от своих прежних требований и готовы пойти на некогда невероятные для себя уступки. Но позволит ли этому произойти настырный и упертый Зеленский.

    Напомним, Россия продолжает обсуждать пути урегулирования ситуации на Украине. В Кремле выразили надежду на скорое возобновление переговоров по урегулированию ситуации на Украине, но даты нового раунда пока не определены.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Песков заявлял, что у Кремля есть понимание о новом раунде переговоров с США и Украиной. При этом генсек НАТО заявил, что  США готовы поставить Украине оружие на 12-15 млрд долларов. Рябков сообщил, что Россия готова к жесткому торгу в переговорах с США по Украине.

    13 февраля 2026, 03:15 • Новости дня
    Фицо предрёк исход компаний из Европы из-за кризиса

    Tекст: Катерина Туманова

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Евросоюз теряет прибыльные компании из-за утраты конкурентоспособности и высоких цен на электроэнергию.

    «Европа в стрессе и страхе. Мы все знаем, что если ничего не сделаем в этом году или в начале следующего года, то от нас будут постепенно уходить новые и новые компании. Некоторые премьеры говорили о том, какие серьезные компании ушли с их территории, сколько процентов мы потеряли в химической промышленности и других отраслях. У нас в Европе серьезная проблема», – приводит РИА «Новости» слова Фицо по итогам неформального саммита в Брюсселе.

    Он добавил, что Европейская комиссия подготовит предложения по повышению конкурентоспособности Евросоюза к мартовскому саммиту.

    Он также выделил проблему высоких цен на электроэнергию как главную для экономики ЕС. По его словам, если Евросоюз не решит эти вопросы, то рискует стать «музеем под открытым небом», который будут посещать только богатые туристы из Китая.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Фицо призвал восстановить отношения с Россией. Он также заявил о рисках для Словакии после эмбарго на российский газ со стороны ЕС. Кроме того, он заявил, как все побегут в Россию делать бизнес после завершения конфликта на Украине.


    12 февраля 2026, 22:29 • Новости дня
    Трамп заявил о визите в Китай в апреле

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп подтвердил ранее сделанные на борту личного самолета заявления о том, что весной он посетит Китай и встретится с его лидером Си Цзиньпином, чего с нетерпением ждет.

    «Я собираюсь навестить президента Си в апреле. С нетерпением жду этого. Он приедет к нам позже в этом году, и я тоже очень этого жду», – приводит РИА «Новости» слова американского лидера в ходе брифинга в Белом доме.

    Трамп также повторил аксиому об очень хороших отношениям между США и Китаем, между ним и господином Си.

    Ранее в этот день газета South China Morning Post (SCMP) сообщила, что Китай подтвердил данные о том, что ведутся переговоры о запланированном визите президента США Трампа в апреле.

    Источники также добавили, что обе стороны продлят свое нынешнее торговое перемирие на срок до одного года.

    Линь Цзянь, представитель министерства иностранных дел, заявил, что президент Си Цзиньпин повторил приглашение Трампу посетить страну, когда они разговаривали по телефону на прошлой неделе.

    «Обе стороны поддерживают связь по этому вопросу», – добавил Линь.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, МИД КНР обвинил США в подрыве ядерной стабильности и политических манипуляциях. Лавров заявил о применении США доктрины Донро против России и Китая. Китай начал покупать у США венесуэльскую нефть, узнало агентство Bloomberg.

    13 февраля 2026, 00:30 • Новости дня
    Midad подписала предсоглашение с «Лукойл» о приобретении санкционных активов

    Midad подписала предсоглашение с «Лукойл» о покупке санкционных активов

    Tекст: Катерина Туманова

    Компания Midad Energy, поддерживаемая Саудовской Аравией, подписала предварительное соглашение о приобретении российских активов «Лукойла», находящихся под санкциями.

    Как стало известно Reuters, Midad одержала победу в ожесточенной борьбе с конкурентами, включая гиганта частного капитала Carlyle Group (CG.O), однако,  сделка зависит от одобрения регулирующих органов США, сообщили три источника.

    Соглашение, подписанное в конце января, охватывает все целевые активы, сообщили источники. Midad согласилась разместить свое предложение о покупке за наличные на эскроу-счете, пока компании будут добиваться необходимых разрешений регулирующих органов, в том числе от Министерства финансов США, которое является структурой, призванной сохранить сделку в рамках соблюдения санкционных ограничений.

    «Компания Midad работает над обеспечением необходимого соблюдения нормативных требований. Предложение рассматривается как рискованный шаг, подкрепленный прочными политическими связями с Саудовской Аравией», – сказал источник, знакомый с условиями сделки.

    По словам информаторов, в последние месяцы власти США выпустили ряд временных общих продлений лицензий, касающихся российских энергетических активов, бывших под санкциями, предоставляя ограниченное время для технического обслуживания, сворачивания деятельности и, в некоторых случаях, изучения возможности продажи активов на строгих условиях.

    Продления призваны предотвратить резкие сбои на энергетических рынках, одновременно предоставляя регулирующим органам контроль за любыми изменениями в структуре собственности.

    Любая окончательная передача активов «Лукойла», находящихся под санкциями, по-прежнему потребует одобрения США, и нет гарантии, что Вашингтон разрешит продажу, особенно учитывая продолжающуюся геополитическую напряженность и сложные проверки на соответствие требованиям, добавили источники.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, США в январе продлили разрешение на сделки с «Лукойлом» для продажи Lukoil International. Компания «Лукойл» достигла  предварительного соглашения с американской Carlyle о продаже своих зарубежных активов, за исключением казахстанских. Минфин США заявил о возможном снятии санкций с российской нефти.

    13 февраля 2026, 09:41 • Новости дня
    Испания возмутилась из-за отсутствия приглашения на встречу лидеров ЕС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Испания обиделась на Германию, Италию и Бельгию за организацию неформальной встречи лидеров ЕС, на которую не пригласили ее и еще семь стран-членов, Мадрид утверждает, что подобные инициативы подрывают принципы функционирования ЕС и не способствуют укреплению союза, сообщает испанская радиостанция Ondo Cero.

    Испания выразила недовольство по поводу организации неформальной встречи лидеров стран ЕС, на которую ее не пригласили, передает РИА «Новости» со ссылкой на испанскую радиостанцию Ondo Cero.

    В Мадриде считают, что подобные мероприятия, организованные Германией, Италией и Бельгией, нарушают принципы функционирования Евросоюза и не способствуют его укреплению.

    По информации Ondo Cero, неформальная встреча прошла в отеле неподалеку от бельгийского замка Альден-Бизен накануне саммита ЕС. Организаторы – канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Италии Джорджа Мелони и премьер Бельгии Барт де Вевер – пригласили на совещание еще 14 европейских лидеров, чтобы согласовать позиции по экономическим вопросам.

    В обсуждении участвовали главы Франции, Австрии, Дании, Финляндии, Швеции, Греции, Венгрии, Люксембурга, Нидерландов, Польши, Чехии, Румынии, Болгарии, Кипра, Хорватии и Словакии. Испания, а также Португалия, Ирландия, Эстония, Латвия, Литва, Мальта и Словения не получили приглашения на координационную встречу.

    Испанские власти подчеркнули, что подобные форматы могут усиливать внутренние разногласия в ЕС, а не способствовать поиску компромиссов. В Мадриде выразили беспокойство по поводу возможного усугубления раскола внутри сообщества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, издание Politico заявило о наличии серьезных разногласий в Евросоюзе перед саммитом по стратегической автономии.

    13 февраля 2026, 09:23 • Новости дня
    Словацкий политик Слота обвинил ЕС в фанатичном отказе от газа России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Решение Европейского союза отказаться от газа из России продиктовано идеологическим фанатизмом и русофобией, заявил глава словацкой политической партии DOMOV («Дом – национальная партия») Павол Слота.

    По его словам, решение Европейского союза отказаться от поставок газа из России продиктовано идеологическим фанатизмом и русофобией, передает РИА «Новости».

    Слота добавил, что Европейская комиссия «провалилась в такую русофобию, вплоть до ненависти, что они готовы совершить экономическую казнь Европейского союза только лишь из-за идеологического фанатизма». Он добавил, что российский газ остается самым выгодным вариантом для стран, находящихся в сфере экономического влияния Германии, в том числе и для самой Словакии.

    Слота напомнил, что Еврокомиссия ранее обещала словацкому премьеру Роберту Фицо предоставить исключения для Словакии в обмен на поддержку 19-го пакета санкций против России. Однако, по его словам, Еврокомиссия не выполнила это обещание и одобрила запрет без каких-либо исключений для страны.

    Политик выразил мнение, что руководству Европейской комиссии необходима замена. Он также отметил, что действия Еврокомиссии демонстрируют ее действительную готовность помогать Словакии.

    Ранее глава МИД Словакии Юрай Бланар заявил о намерении подать иск против запрета на импорт российского газа после официальной публикации постановления в феврале. Венгрия, в свою очередь, уже обратилась в суд ЕС с требованием отменить запрет на импорт российской нефти и газа.

    Согласно заявлению Совета ЕС, окончательное одобрение запрета на импорт российского сжиженного природного газа вступит в силу с 1 января 2027 года, а трубопроводного газа – с 30 сентября 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европа отобрала 90% газа, закачанного к зиме, из подземных хранилищ.

    Запасы газа в хранилищах Европы опустились ниже 40%.

    Отбор газа из подземных хранилищ Европы превысил 23,9 млрд кубометров.

