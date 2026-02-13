Рубио намерен убедить Венгрию и Словакию отказаться от российских энергоресурсов

Tекст: Катерина Туманова

«Думаю, это определяющий момент. Мир меняется очень быстро на наших глазах. Старого мира, в котором я вырос, не существует. Мы живем в новой эре геополитики, которая требует переоценки того, как это будет выглядеть, и какая у нас будет роль», – приводит слова Рубио РИА «Новости» о его послании Мюнхенской конференции.

Госсекретарь США уточнил, что будет выступать в субботу.

Говоря о переговорах с руководством Венгрии и Словакии о прекращении импорта российских энергоресурсов, Рубио заявил, что поговорит с ними о том, что должно произойти.

По его словам, частные беседы со многими союзниками уже неоднократно проходили, и это следует продолжать.

«Я надеюсь, что в субботу те встречи, которые у нас там состоятся, продвинут нас в этом направлении. Но я не собираюсь вдаваться в подробности того, что мы собираемся сказать на этих встречах», – сказал он.

Мюнхенская конференция по безопасности пройдет с 13 по 15 февраля.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, впервые за три года представители партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) вновь приглашены на Мюнхенскую конференцию по безопасности. FT сообщила, что политиков в Европе успокоило отсутствие Трампа на конференции в Мюнхене.