    13 февраля 2026, 05:05 • Новости дня

    La Repubblica: Мерц спланировал месть Макрону

    La Repubblica: Мерц спланировал месть Макрону
    @ Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Руководитель немецкого правительства Фридрих Мерц намерен отомстить французскому президенту Эммануэлю Макрону из-за провала конфискации активов России, что может обернуться ударом по единству Евросоюза, пишет La Repubblica.

    Провал инициатив по передаче замороженных российских активов на Украине и борьбе против соглашения ЕС с Меркосур подтолкнул Мерца к разработке плана мести, передает РИА «Новости» со ссылкой на La Repubblica.

    По мнению издания, «итало-германская операция, по сути, возникла из желания берлинского лидера отомстить, и теперь – чего опасаются несколько правительств стран Южной Европы – она превращается в нечто большее».

    По данным газеты, Мерц винит председателя Евросовета Антониу Кошту и Макрона в том, что они подготовили для него «ловушку» в виде кредита на 90 млрд евро для Киева.

    Авторы материала считают, что целью Мерца стало достижение двух задач: прекращения выпуска новых еврооблигаций и построения оборонной системы на основе национальных армий.

    Накануне немецкая газета Handelsblatt указала, что позиции Мерца и Макрона расходятся как минимум по шести ключевым вопросам, включая использование еврооблигаций, сделку ЕС с Меркосур и недавнюю поездку французского представителя в Москву.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснял, что ни французский лидер Эммануэль Макрон, ни немецкий канцлер Фридрих Мерц не пытались напрямую связаться с российским лидером Владимиром Путиным.

    12 февраля 2026, 17:48 • Новости дня
    В Нигере объявили о начале войны с Францией
    В Нигере объявили о начале войны с Францией
    @ ISSIFOU DJIBO/EPA/TASS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Начальник военного штаба президента Нигера Абдурахмана Тчиани Амаду Ибро объявил о вступлении страны в войну с Францией.

    Во время выступления перед молодежью на стадионе Ниамея Ибро заявил: «Знайте, мы вступаем в войну с Францией, мы не были в состоянии войны, но сейчас мы вступаем в войну с Францией», передает РИА «Новости».

    По словам военного, указ о мобилизации, ранее утвержденный правительством Нигера, был направлен на подготовку к возможному конфликту с Францией.

     Во Франции отвергли заявления о начале войны. Представитель генштаба Франции Гийом Верне сообщил, что речи о французской интервенции в Нигер быть не может, отмечает издание Jeune Afrique.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Нигера Абдурахман Тчиани обвинил Францию, Бенин и Кот-д’Ивуар в причастности к атаке на аэропорт Ниамеи. Тчиани также поблагодарил российских партнеров за оперативные действия, которые позволили отразить нападение за двадцать минут. Президент страны заявил, что за атаками на территории Нигера и других африканских государств стоят Франция и ее спецслужбы.

    10 февраля 2026, 21:02 • Новости дня
    В Норвегии прошли успешные испытания европейской гиперзвуковой ракеты
    В Норвегии прошли успешные испытания европейской гиперзвуковой ракеты
    @ кадр из видео

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Германо-британская компания Hypersonica провела испытательный полет прототипа гиперзвуковой ракеты, который превысил скорость шести Махов и преодолел более 300 километров.

    Германо-британская компания Hypersonica успешно завершила испытания прототипа гиперзвуковой ракеты. Первый испытательный полет состоялся на космодроме Аннёйя в Норвегии, и, как отмечено в пресс-релизе компании, Hypersonica стала первой частной европейской оборонной компанией, которой удалось достичь такого технологического уровня, передает РИА «Новости».

    В ходе испытаний ракета разогналась до скорости, превышающей шесть Махов, и преодолела дистанцию более 300 км. Все системы работали в штатном режиме как во время подъема, так и при спуске через атмосферу, а отдельные компоненты успешно выдержали испытания на гиперзвуковых скоростях.

    Соучредители компании Филипп Керт и Марк Эвенц подчеркнули: «Hypersonica достигла важной вехи на пути к созданию первой в Европе суверенной гиперзвуковой ударной системы к 2029 году. Наш испытательный полет предоставил бесценный набор данных, которые послужат основой для проектирования и разработки будущих высокоскоростных ударных систем». Представители Hypersonica добавили, что собранная информация позволит улучшить анализ характеристик вооружения потенциальных противников.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европе необходимо обзавестись оружием, аналогичным российскому «Орешнику».

    До этого министр обороны ФРГ Борис Писториус объявил о готовности приобрести у США пусковые установки Typhon для ракет средней и меньшей дальности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во Франции к 2035 году планируют начать выпуск гиперзвуковых ракет ASN4G с возможностью оснащения ядерными боеголовками.



    12 февраля 2026, 14:44 • Видео
    В «досье Эпштейна» нашли нового важного фигуранта

    Представители обеих партий в Конгрессе США потребовали от президента Дональда Трампа отправить в отставку министра торговли Говарда Лютника. Причина – его фамилия найдена в так называемых файлах Эпштейна. Однако с Лютником все не так просто.

    10 февраля 2026, 20:44 • Новости дня
    В «файлах Эпштейна» нашли упоминание бойфренда Макрона
    В «файлах Эпштейна» нашли упоминание бойфренда Макрона
    @ Lionel Guericolas/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    В опубликованных документах Минюста США обнаружились переписки, в которых финансист Джеффри Эпштейн делился фотографией предполагаемого «бойфренда» президента Франции Эммануэля Макрона.

    «Мне показали фотографию бойфренда Макрона. Ах… лицемерие», – говорится в одном из сообщений Эпштейна, передает РИА «Новости».

    Собеседник уточнил, идет ли речь о фотографии «солдата», на что Эпштейн с юмором ответил: «Это придает новый смысл фразе «я прикрою твою спину». Или «помни, французы стоят за твоей спиной».

    Помимо фотографии, по словам финансиста, ему также показали «другие пикантные детали», связанные с предполагаемым «бойфрендом» Макрона.

    Напомним, Макрон призвал США расследовать дело Эпштейна до конца.

    Ранее бывший министр культуры Франции Жак Ланг и его жена получили полицейскую охрану после появления угроз в соцсетях, связанных с делом Джеффри Эпштейна.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил о политическом использовании дела Эпштейна на Западе.

    12 февраля 2026, 10:19 • Новости дня
    Мерц разозлил немцев требованием перестать лениться

    Politico: Мерц потребовал от немцев перестать лениться и разозлил сограждан

    Мерц разозлил немцев требованием перестать лениться
    @ IMAGO/Eibner-Pressefoto/Florian/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Немецкий канцлер Фридрих Мерц призвал граждан перестать лениться и сократить больничные, однако его инициатива об ограничении частичной занятости вызвала массовое возмущение избирателей.

    «Общая производительность нашей национальной экономики недостаточно высока», – заявил Мерц, передает Politico.

    По его словам, баланс между работой и личной жизнью, а также четырехдневная рабочая неделя не помогут сохранить нынешний уровень процветания страны в будущем, поэтому необходимо трудиться усерднее.

    Политик раскритиковал количество больничных, которые берут жители Германии, отметив, что этот показатель составляет почти три недели в год. Он призвал создать новые стимулы, побуждающие людей работать, а не уходить на бюллетень при малейшем недомогании.

    Консерваторы предложили отменить законное право на неполный рабочий день без уважительных причин, назвав это борьбой с «образом жизни на полставки». Инициатива вызвала гнев граждан, особенно женщин, и породила множество сатирических мемов в социальных сетях.

    Опросы показали, что две трети немцев выступают против ужесточения правил трудоустройства, а доверие к экономической политике партии упало. В итоге политической силе пришлось исключить скандальную формулировку из своих предложений.

    В качестве примера для подражания Мерц привел Грецию, где была введена шестидневная рабочая неделя. Он посоветовал всем недовольным 40-часовым графиком обратить внимание на греческий опыт дерегулирования рынка труда.

    Ранее СМИ сообщали, что Мерц усилил кампанию против роста популярности партии «Альтернатива для Германии», назначив Свена Шульце новым премьером Саксонии-Анхальт.

    До этого Мерц уже выражал неудовлетворение высоким уровнем больничных среди работающих граждан Германии.

    13 февраля 2026, 11:42 • Новости дня
    Эксперт назвал обещанные Германией пять ракет для ПВО Украины демонстрацией немощи

    Эксперт Анпилогов: Обещание Германии поставить Украине пять ракет PAC-3 демонстрирует немощь

    Эксперт назвал обещанные Германией пять ракет для ПВО Украины демонстрацией немощи
    @ U.S. Army/Capt. Frank Spatt

    Tекст: Анастасия Куликова

    С учетом того, что в каждом ежедневном ударе по Украине задействуется десятки ОТРК «Искандер», Запад не в силах покрыть потребности украинской стороны в ракетах-перехватчиках, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Так он прокомментировал обещание Германии передать Киеву пять PAC-3 для Patriot при условии, что другие страны-партнеры соберут еще 30 таких боеприпасов.

    «Заявление министра обороны ФРГ выглядит абсолютно комично и демонстрирует всю немощь блока НАТО», – считает военный эксперт Алексей Анпилогов. Он напомнил о проблемах западной системы ПВО. «Во-первых, она оказалась дорогой и неэффективной против российской стратегии комбинированных ударов по целям на Украине, когда используется большое количество достаточно дешевых дронов, а также крылатые и баллистические ракеты», – отметил собеседник.

    «Чтобы сбить последние, используются ракеты PAC-3. Это высотные перехватчики с большой скоростью и хорошей маневренностью. Но их применение не гарантирует сбитие оперативно-тактических ракет комплекса «Искандер» или гиперзвуковых «Кинжалов», не говоря уже о «Цирконах» или «Ониксах», – добавил аналитик.

    По его словам, масса целей становится для ЗРК Patriot фактически «экзаменом, который они проваливают». «Но даже если комплексу и удается сбить ракету, то на каждую затрачивается по две–три PAC-3», – заметил Анпилогов. Вторая проблема – производство. «Оно сосредоточено в США и Японии. Общий результат оценивается в 600–700 штук в год», – пояснил эксперт.

    «Если в каждом ежедневном ударе по Украине задействуется десяток, а то и два десятка ОТРК «Искандер», посчитайте, сколько перехватчиков получается за год», – призвал специалист. Он также указал на потребности других стран, в том числе Израиля, в ракетах для ЗРК Patriot. «На этом фоне заявление немецкого министра ничего, кроме смеха, не вызывает», – сказал Анпилогов.

    Схожей точки зрения придерживается военкор Александр Коц. По его мнению, пакет «30+5» перехватчиков для Patriot выглядит не усилением, а попыткой удержать украинскую ПВО от окончательного «обнуления» на ближайшие недели. «Украинские Patriot уже сталкивались с ситуацией, когда пусковые просто пустые – не по политическим заявлениям, а по факту, под ударами российских ракет по энергетике», – напомнил он.

    «Оценки самих западных структур и профильных изданий: Украине нужно более 60 PAC–3 в месяц только для того, чтобы закрывать текущий темп ударов, тогда как производство ограничено. И за эти же ракеты конкурируют и другие нуждающиеся», – написал Коц в своем Telegram-канале. Военкор подчеркивает: 35 ракет на выходе из «Рамштайна» – это не про стратегическое насыщение, а про латание дыр.

    «Один–два серьезных удара, и от пакета остаются единицы. При этом европейцы рапортуют о почти 38 млрд долларов помощи. Цифра красивая, но на земле Киев вынужден выбирать, какое небо закрывать, а какое оставлять под удар», – детализировал он. По его оценкам, для России это окно возможностей: «комбинированные массированные удары продолжают выбивать энергетическую и военную инфраструктуру, заставляя расходовать дорогие перехватчики по максимально неудобному для Киева сценарию».

    Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германия поставит Украине еще пять ракет PAC-3, если другие страны пожертвуют Киеву в общей сложности 30 таких комплексов. «Мы все знаем, что речь идет о спасении жизней, и счет идет на дни, а не на недели или месяцы. У нас ряд анонсов не все еще утверждены, но я очень оптимистичен в том, что мы достигнем цели «30 плюс 5», – сказал он на пресс-конференции по итогам встречи «коалиции желающих».

    Министр также сообщил, что Берлин компенсирует деньгами Украине отсутствие поставок вооружения, если исчерпает собственные запасы. «Мы должны проверить собственные запасы на предмет того, что мы можем сделать, и если там не осталось того, что можно передать Украине, то нам нужно будет отдавать деньгами, как мы сделали в прошлом году», – отметил Писториус.

    Он напомнил, что Киеву в этом году «необходимо не менее 60 млрд от союзников для самообороны». Министр уточнил, что на прошлой неделе вместе с британским коллегой Джоном Хили, министром обороны Украины Михаилом Федоровым и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте направили письмо партнерам, в котором призвали все страны контактной группы по Украине оказать дополнительную поддержку.

    В январе Владимир Зеленский заявлял о договоренности с президентом США Дональдом Трампом по поставкам пакета ракет PAC-3 для систем Patriot. Однако через некоторое время он пожаловался, что поставка таких ракет задерживается, поскольку Европа не оплачивает транш.

    11 февраля 2026, 15:59 • Новости дня
    Французский политик заявил о планах США по устранению Зеленского от власти

    Французский политик Филиппо заявил о планах Трампа отстранить Зеленского от власти

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Лидер французской партии «Патриоты» считает, что Вашингтон стремится лишить Зеленского власти, чтобы ускорить мирные переговоры с Россией.

    Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо считает, что Дональд Трамп намерен отстранить Владимира Зеленского от управления Украиной, пишет ТАСС. Такое мнение политик высказал после публикации Financial Times о давлении США на Киев с целью организации президентских выборов и референдума по мирным договоренностям с Россией.

    В соцсетях Филиппо назвал это катастрофой для Зеленского, подчеркнув, что украинский лидер удерживает власть уже два года без выборов. Политик также заявил: «Трамп хочет избавиться от Зеленского – препятствия для мира? Определенно похоже, что это так!»

    По информации Financial Times, оба голосования могут пройти до 15 мая. Издание сообщает, что администрация США настаивает на ускорении процесса для завершения украинского конфликта уже весной. Также отмечается, что Зеленский может объявить о проведении референдума и выборов 24 февраля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее глава МИД Сергей Лавров отверг возможность мира на условиях Европы и Владимира Зеленского.

    Он также отметил, что европейские политики вместе с Владимиром Зеленским стремятся запутать американских переговорщиков, используя внутренние разногласия в США.

    Планы Владимира Зеленского по проведению выборов на Украине остаются неясными, официальных заявлений по этому поводу пока нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.


    12 февраля 2026, 05:14 • Новости дня
    Макрон заявил о необратимом конце эпохи дешевой энергии из России
    Макрон заявил о необратимом конце эпохи дешевой энергии из России
    @ Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Европейские государства навсегда утратили доступ к бюджетным российским энергоресурсам, возврат к прежней экономической модели невозможен, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

    Ситуация на рынке изменилась безвозвратно, сказал Макрон, передает РИА «Новости».

    «Эпоха дешевой российской энергии прекратилась в 2022 году. И пути назад нет», – добавил политик.

    Макрон также указал на завершение времени, когда Китай выступал ключевым экспортным рынком для государств Евросоюза. По его словам, Германия впервые зафиксировала дефицит торгового баланса с КНР. Это событие наглядно демонстрирует глобальные сдвиги в экономике региона.

    Также он указал на давление Вашингтона через введение торговых пошлин.

    Ранее Макрон заявлял, что ЕС поменяла зависимость от России на зависимость от США в энергетической сфере.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что новые европейские ограничения могут усилить позиции российского СПГ на мировом рынке.

    11 февраля 2026, 18:59 • Новости дня
    BMW может отозвать полмиллиона автомобилей из-за угрозы возгорания

    Bild: BMW готовит глобальный отзыв полумиллиона машин из-за риска пожара

    BMW может отозвать полмиллиона автомобилей из-за угрозы возгорания
    @ Jan Woitas/dpa/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Немецкий автоконцерн BMW может объявить масштабный отзыв автомобилей по всему миру из-за риска возгорания, пишут немецкие СМИ. По их данным, речь идет о более чем полумиллионе машин,

    Информация о масштабном отзыве автомобилей BMW появилась в публикации Bild. По данным издания, концерн намерен отозвать более 500 тыс. машин по всему миру из-за угрозы возгорания, однако представители BMW пока не подтвердили эти сведения.

    Производитель выявил, что короткое замыкание может возникать при запуске двигателя, что создает опасность возникновения пожара. Проблема затрагивает BMW 2 серии Coupe, различные версии 3-й, 4-й, 5-й серий, 6-й серии Gran Turismo, 7-й Limousine, а также модели X4, X5, X6 и Z4.

    Концерн пока не делал официальных заявлений о начале процедуры отзыва автомобилей и не уточнял, затронет ли мера российский рынок. Водителей призывают следить за обновлениями на официальном сайте компании и обращаться к дилерам при появлении предупреждающих сообщений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Московский суд назначил административный арест водителю за отказ выполнить требование полиции о снятии тонировки со стекол автомобиля.

    В сервисе «СберАвто» подсчитали, что лидерами сегмента онлайн-продаж в 2025 году стали корейская марка Kia, отечественная Lada Granta и японская Toyota, на которые суммарно пришлось 27% продаж.

    Житель Подмосковья добился взыскания с немецкого автоконцерна BMW более 400 млн рублей после отказа заменить кроссовер X7 с неисправной вентиляцией сидений.

    12 февраля 2026, 01:50 • Новости дня
    Россия пригрозила контрсиловым потенциалом в случае размещения ракет США в ФРГ

    Грушко: При размещении США ракет в ФРГ Россия создаст контрсиловой потенциал

    Tекст: Антон Антонов

    Россия создаст еще более эффективный контрсиловой потенциал в случае размещения американских дальнобойных ракет в ФРГ, заявил замглавы МИД России Александр Грушко.

    Грушко подчеркнул, что Москва всегда была открыта для обсуждения этого вопроса и сразу после выхода США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности объявила о моратории на размещение подобных систем, пишут «Известия».

    По словам Грушко, Россия заявила, что не будет размещать соответствующие системы до тех пор, пока американские ракеты не появятся в Европе.

    «Заявили о том, что мы не будем размещать соответствующие системы до тех пор, пока американские системы не будут размещаться в Европе. Все. Что еще надо? Надо было сказать «да, мы будем действовать таким образом», если бы это были ответственные политики, которые реально заботятся об интересах безопасности своих стран», – сказал он.

    Дипломат добавил, что данная позиция была неоднократно доведена до сведения американской стороны и хорошо известна европейским странам. Он подчеркнул, что сейчас в Европе преобладают милитаристские настроения, и текущая политика направлена на выстраивание безопасности против России.

    Грушко назвал такую стратегию «абсолютно тупиковой», указав, что безопасность должна строиться на принципе неделимости и не может усиливаться одной стороной за счет другой.

    «Поэтому, если они идут по пути создания силового потенциала против Российской Федерации, они должны понимать, что будет создан такой же, еще более эффективный контрсиловой потенциал. И вместо баланса военной сдержанности, разумного, учитывающего национальные интересы и безопасность всех сторон, будет баланс угроз и контругроз», – сказал дипломат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США и Германия договорились о размещении с 2026 года новых средств поражения большей дальности на территории Германии. Лидер партии ССВ Сара Вагенкнехт заявила, что Германия и Европа должны отказаться от планов размещения американских ракет средней дальности. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил о готовности приобрести у США пусковые установки Typhon, пригодные для использования ракет средней и меньшей дальности.

    11 февраля 2026, 06:30 • Новости дня
    НПЗ в Германии заявил о риске для поставок топлива в Берлин из-за санкций США

    Tекст: Антон Антонов

    Руководство нефтеперерабатывающего завода PCK в Шведте, в котором «Роснефть» владеет долей через дочернее предприятие, направило письмо главе минэкономики Германии Катерине Райхе, в котором предупредило о вреде американских санкций и риске для поставок топлива в Берлин, сообщило Reuters.

    «Мы уже сталкиваемся с ограничениями в нашей операционной деятельности», – приводит ТАСС со ссылкой на Reuters текст письма.

    Руководство завода призвало власти Германии добиться бессрочного освобождения от санкций США. В документе подчеркивается, что последствия действующих ограничений уже сказываются на безопасности снабжения топливом региона и угрожают стабильности поставок в Берлин и окрестности.

    Reuters сообщает, что в письме описаны усиливающиеся проблемы на предприятии, которое обеспечивает топливом девять из десяти автомобилей Берлина, поставляет горючее в столичный аэропорт, Бранденбург и восточную Германию, а также обеспечивает сырьем химическую промышленность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре Минфин США объявил о санкциях против «Роснефти» и «Лукойла». Минфин США предоставил временное исключение из санкций для дочерних структур «Роснефти» в Германии, действующее до 29 апреля. Германия добивается продления этого исключения для НПЗ PCK.

    В 2023 году суд в Германии отклонил иск «Роснефти» против немецкого правительства, подтвердив передачу под внешнее управление ее «дочек» Rosneft Deutschland и Rosneft Refining and Marketing GmbH.

    11 февраля 2026, 09:37 • Новости дня
    Захарова сравнила подход Макрона к контактам с Россией с игрой в наперстки

    Захарова сравнила диалог Макрона с Россией с игрой в наперстки

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что заявления президента Франции Эммануэля Макрона о диалоге с Россией напоминают французскую политику XX века и игру в наперстки.

    Стремление президента Франции Эммануэля Макрона к диалогу с Россией напоминает историю Франции XX века и походит на игру в наперстки, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает радио Sputnik.

    Захарова напомнила, что двойственность во внешней и внутренней политике Франции проявлялась и в 1940-е годы, когда существовали одновременно коллаборационистский режим Виши и французское Сопротивление. По ее словам, ситуация сегодня выглядит не как серьезная политическая игра, а как «какое-то наперсточничество».

    «Все знают, что колпачка три, шарик может быть не один, сделан из поролона, находится в руке играющего», – отметила Захарова, объясняя суть ситуации.

    Она также подчеркнула, что вопрос стоит перед зрителем: «воздержится он от участия или попробует вывести наперсточника на чистую воду».

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция возобновила технические контакты с Россией для выработки общеевропейского подхода к диалогу.

    Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что Макрону достаточно просто позвонить Владимиру Путину, если он хочет обсудить что-либо вместо подготовки шоу.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва поддерживает контакты с Парижем, но пока не получила сигналов о желании начать диалог на высшем уровне.

    12 февраля 2026, 21:48 • Новости дня
    Макрон призвал ЕС выработать позицию по безопасности для переговоров с Россией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Евросоюз заранее выработать общую позицию по вопросам новой архитектуры европейской безопасности, чтобы быть готовыми к будущему диалогу с Россией.

    Он выступил с этим заявлением после завершения встречи глав государств и правительств стран ЕС, передает РИА «Новости».

    «У нас, у европейцев, также есть вопросы для обсуждения, поэтому мы должны быть за столом переговоров по вопросам процветания, будущего Европы и ее архитектуры безопасности. Это необходимо уже сейчас подготовить на европейском уровне, чтобы в нужный момент быть готовыми к обсуждениям с Россией», – подчеркнул Макрон.

    Напомним, Макрон заявил, что Франция возобновила технические контакты с Россией для выработки общеевропейского подхода к диалогу. Генсек НАТО Марк Рютте поддержал возвращение к диалогу с Россией.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Макрон якобы стремится к диалогу с Россией, однако за этим скрывается попытка вмешаться в переговоры по Украине.

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, почему именно французский лидер активнее других высказывается о возобновлении диалога с Россией и стоит ли доверять ему.

    12 февраля 2026, 12:21 • Новости дня
    Захарова предположила мотивы Макрона в диалоге с Россией

    Захарова: За словами Макрона о России стоит желание вклиниться в переговоры

    Захарова предположила мотивы Макрона в диалоге с Россией
    @ CHRISTOPHE PETIT TESSON/EPA/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Франции Эммануэль Макрон якобы стремится к диалогу с Россией, однако за этим скрывается попытка вмешаться в переговоры по Украине, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Она подчеркнула, что у Москвы есть все основания полагать: речь идет не о серьезной готовности к диалогу с учетом интересов России, передает РИА «Новости».

    Захарова отметила, что Франция и Евросоюз пытаются продвинуть свои варианты урегулирования, причем зачастую – от имени так называемой «коалиции желающих». По ее словам, Париж пытается навязать Москве предложения, которые были разработаны без учета российских позиций.

    Во вторник президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция возобновила технические контакты с Россией для выработки общеевропейского подхода к диалогу.

    Макрон также заявил о планах как можно скорее провести переговоры с Путиным.

    Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что Макрону при желании нужно просто позвонить Путину, а не готовить шоу.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Макрон захотел говорить с Россией.

    12 февраля 2026, 22:35 • Новости дня
    Полиция во Франции раскрыла сеть мошенников в Лувре

    Parisien: Полиция раскрыла сеть мошенников во Франции в Лувре

    Tекст: Вера Басилая

    Полиция Франции раскрыла крупную сеть мошенников, в которую входили сотрудники парижского Лувра, занимавшиеся продажей фальшивых билетов, сообщает газета Parisien.

    По данным Parisien, полиция Франции раскрыла крупную сеть мошенников, в которую входили сотрудники Лувра, передает РИА «Новости».

    В ходе операции были задержаны около десяти человек, среди которых оказались два работника музея и два экскурсовода. Они занимались продажей поддельных билетов и бронированием большего числа мест на экскурсии, чем есть на самом деле, говорится в сообщении полиции.

    Задержания прошли еще 10 февраля, однако известно о них стало только сейчас. Помимо сотрудников Лувра и экскурсоводов, в мошеннической схеме участвовали и посторонние люди. По данным издания, жертвами злоумышленников чаще всего становились туристы из Китая.

    В результате обысков правоохранители изъяли у подозреваемых три автомобиля, 130 тыс. евро наличными, а также несколько банковских сейфов, в которых хранилось еще 200 тыс. евро. Около 200 тыс. евро были заблокированы на счетах задержанных.

    В руководстве Лувра сообщили, что инициировали операцию, подав запрос полиции после получения сведений о масштабных махинациях с билетами. В музее подозревают, что группа может быть связана с более крупной преступной сетью, и сейчас следствие продолжает выяснять детали.

    Отмечается, что осенью 2025 года Лувр уже оказался в центре нескольких скандалов из-за аварий и неудовлетворительного состояния внутренних конструкций музея. Кроме того, Лувр подвергся ограблению.

    В январе Лувр в Париже закрывался для посетителей из-за забастовки работников.

    Французский телеканал TF1 впервые обнародовал записи с камер, зафиксировавших действия грабителей, разбивавших витрины и забиравших ценные экспонаты.

    Ероме того, французские следователи нашли гараж, где прятали украденные из Лувра ценности.

    11 февраля 2026, 14:14 • Новости дня
    Лавров заявил о реваншистских фантазиях властей Германии

    Лавров: Берлин одержим реваншистскими фантазиями

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МИД России Сергей Лавров раскритиковал политику Германии, заявив, что власти страны движимы реваншистскими настроениями.

    По словам министра, такое отношение проявляется, в частности, в заявлениях канцлера ФРГ Фридриха Мерца о намерении сделать немецкую армию самой сильной на континенте, передает ТАСС.

    «Не отстает от Парижа и Берлин, который обуреваем реваншистскими фантазиями, иначе ничем нельзя объяснить заявление канцлера (ФРГ Фридриха) Мерца о намерении вновь сделать немецкую армию сильнейшей в Европе», – заявил Лавров в ходе правительственного часа в Госдуме.

    Глава МИД также отметил, что современные политики Германии, Франции и других европейских стран, по его мнению, забыли о событиях Полтавской битвы, Березины, Сталинграда и Курской дуги. Лавров подчеркнул, что подобные исторические уроки должны служить напоминанием для нынешнего поколения европейских руководителей.

    Ранее Лавров заявил, что канцлер Германии Фридрих Мерц и министр обороны ФРГ Борис Писториус не могут удержаться от антироссийской риторики.

