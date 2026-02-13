Руководство сообщило о планах провести ЛЭП к Запорожской АЭС

Tекст: Катерина Туманова

По его словам, планы и понимание, как реализовать этот проект, существуют, и подготовительные работы ведутся.

«Подвести линию со стороны Российской Федерации технически возможно. Планы и понимание, как это сделать, у нас есть. Но реализация может привести к тем же проблемам, что и сейчас: работающие линии повреждают и отключают. Повторю, сделать можно. Вопрос целесообразности это делать сейчас», рассказал Черничук в интервью РИА «Новости».

Сейчас Запорожская АЭС получает электроэнергию по двум линиям – «Днепровская» и «Ферросплавная – 1», однако одна из них отключена из-за обстрелов со стороны украинских войск.

Обе линии частично проходят по территории, которую контролируют ВСУ. Осенью 2025 года станция 30 дней оставалась без внешнего питания, полностью полагаясь на резервные дизель-генераторы.

Станция расположена на левом берегу Днепра вблизи Энергодара и является крупнейшей атомной электростанцией Европы по количеству блоков и установленной мощности. В октябре 2022 года ЗАЭС перешла в собственность России, а с апреля 2024 года энергоблоки переведены в режим «холодного останова».

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в январе на резервной линии электропередачи «Ферросплавная-1», обеспечивающей энергоснабжение Запорожской АЭС, начались критически важные ремонтные работы. Лихачев заявил о готовности к экспорту энергии с ЗАЭС в альянсе с США. Яшина заявила о целенаправленных атаках ВСУ по Энергодару.