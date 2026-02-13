Дроны ВСУ атаковали дома и промпредприятия в Волгоградской области

Tекст: Катерина Туманова

«В Волгограде зафиксировано падение БПЛА рядом с жилыми домами на бульваре 30-летия Победы д. 56, 8ой Воздушной Армии 9А и проспекте им. Героев Сталинграда, д. 40. Повреждены автомобили, выбиты стекла квартир. Отмечаются падения обломков БПЛА на территории нескольких промышленных предприятий города и области», – сказано в сообщении.

Бочаров распорядился привести в готовность пункты временного размещения. Оперативные службы и муниципальные образованиям проведут работы по уточнению повреждений, ликвидации последствий и помощи пострадавшим.

Ранее сообщалось, что от атаки дронов ВСУ в ночь на пятницу пострадали три человека, среди которых ребенок и подросток.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Бочаров сообщал, что жителей Котлубани начали эвакуировать из-за угрозы детонации в связи с пожаром на объекте Минобороны. Возгорание произошло после ракетной атаки. Для жителей города Волжского Волгоградской области после атаки дрона развернули ПВР. Силами ПВО за три вечерних часа уничтожено более 65 дронов ВСУ над Россией.



