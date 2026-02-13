Песков выразил надежду на возвращение в Россию иностранных брендов

Tекст: Катерина Туманова

«Со временем, конечно, вернутся. И вот это политизированное давление на бизнес, в ущерб интересам этого бизнеса, конечно же, отойдет в сторону. И компании поспешат сюда возвращаться», – заявил он в интервью образовательному проекту «НЬЮМ ТАСС».

По его словам, любая экономика заинтересована в иностранных инвестициях и многообразии товаров, так как многообразие товаров дает лучшее качество за меньшие деньги.

«А здесь главное не бренд, не бизнес, главное – граждане. Чтобы граждане имели возможность покупать лучшее за меньшие деньги», – пояснил Песков.

