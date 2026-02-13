Россиян предупредили об аферистах с объявлениями о продаже автотоваров

Tекст: Катерина Туманова

«Описание схемы: на фоне февральских морозов в соцсетях и на онлайн-площадках появляются объявления о »срочной распродаже автотоваров со склада« по бросовым ценам. После предоплаты покупатель либо получает мусор, либо связь с продавцом обрывается», – предупредили эксперты в беседе с РИА «Новости».

Эксперты отметили, что подобные схемы становятся особенно актуальны в феврале из-за пикового спроса на зимние автотовары на фоне сильных морозов.

Специалисты «Мошеловки» предупредили, что риску обмана в первую очередь подвержены автовладельцы в регионах с суровой зимой, где срочно требуется обслуживание или ремонт автомобилей.

«Желание срочно и дешево решить проблему, например, заменить севший аккумулятор, притупляет бдительность», – рассказали эксперты.

Покупать автозапчасти и расходные материалы следует только у проверенных продавцов, в официальных и крупных сетевых магазинах, а также использовать безопасные способы оплаты, которые позволяют отследить продавца.

«Опасайтесь новых аккаунтов с низкими ценами и требованием 100% предоплаты на карту частного лица», – призвали в «Мошеловке».

