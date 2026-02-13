В Волгоградской области при атаке дронов ВСУ пострадали дети

«Отмечаются повреждения частных домовладений в Волгограде и прилегающих к городу муниципальных образованиях. Значительно пострадал жилой дом многодетной семьи в хуторе Ямы Среднеахтубинского района, госпитализирован мальчик 12 лет. В Красноармейском районе также госпитализированы подросток 18 лет и женщина. Угрозы жизни всех трех пострадавших нет», – сказано в сообщении.

По словам главы региона, он распорядился привести в готовность пункты временного размещения. Оперативные службы и муниципальные образованиям проведут работы по уточнению повреждений, ликвидации последствий и помощи пострадавшим.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Бочаров сообщал, что жителей Котлубани начали эвакуировать из-за угрозы детонации в связи с пожаром на объекте Минобороны. Возгорание произошло после ракетной атаки. Силами ПВО за три вечерних часа уничтожено более 65 дронов ВСУ над Россией. Для жителей города Волжского Волгоградской области после атаки дрона развернули ПВР.



