Полянский рассказал, как в ОБСЕ «по инерции» ждут прорыва

Tекст: Катерина Туманова

Полянский отметил, что в ходе встречи с представителями ОБСЕ Россия честно изложила свои претензии к организации, обозначила оценки того, какую роль организация может сейчас играть и как её оздоровить.

«В общем, ОБСЕ-шников это не очень, честно говоря, обрадовало, потому что они во многом сейчас по инерции сейчас ждут того, что будет какой-то прорыв, договоренности, к которым они будут готовы подключиться, то есть, как говорится, на блюдечке с голубой каёмочкой. Кто-то им принесет эти договоренности и скажет: давайте вы подключитесь. Но такого точно не будет. Наша позиция: ОБСЕ должна запустить глубокую дискуссию о том, как мы докатились до такого кризиса в вопросах безопасности», – заявил постпред в эфире радио Sputnik.

Полянский отметил, что теперь важнее понять, почему не получилось построить систему равной неделимой безопасности в Европе и попробовать это исправить.

«Мы призываем ОБСЕ быть готовой к тому, чтобы, немного подправив свое реноме и свой образ, вовлечься в усилия по формированию обширной евразийской системы неделимой безопасности. То есть речь идет не о европейской системе, а о чем-то более глобальном, касающемся всего евразийского континента», – подчеркнул он.

