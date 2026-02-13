Управление ветеринарии ввело карантин по пастереллезу в районах Омской области

Tекст: Катерина Туманова

«Установить ограничительные мероприятия (карантин) по пастереллезу крупного рогатого скота на срок до принятия решения об их отмене», – сказано в приказе Главного управления по ветеринарии Омской области.

В документе указано, что ограничительные меры введены в двух районах региона: в селе Троицкое Омского района и в деревне Миролюбовка Москаленского района.

В границах двух животноводческих ферм сельскохозартели «Родная Долина» также введен карантин ввиду их близости к Миролюбовке и деревне Новоалександровка Москаленского района.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в июле 2025 года в столичном районе Бирюлево объявили карантин из-за вспышки бешенства животных. Карантин по бешенству ввели в пределах дома в подмосковном Реутове в феврале 2026 года.



