Midad подписала предсоглашение с «Лукойл» о приобретении санкционных активов

Midad подписала предсоглашение с «Лукойл» о покупке санкционных активов

Tекст: Катерина Туманова

Как стало известно Reuters, Midad одержала победу в ожесточенной борьбе с конкурентами, включая гиганта частного капитала Carlyle Group (CG.O), однако, сделка зависит от одобрения регулирующих органов США, сообщили три источника.

Соглашение, подписанное в конце января, охватывает все целевые активы, сообщили источники. Midad согласилась разместить свое предложение о покупке за наличные на эскроу-счете, пока компании будут добиваться необходимых разрешений регулирующих органов, в том числе от Министерства финансов США, которое является структурой, призванной сохранить сделку в рамках соблюдения санкционных ограничений.

«Компания Midad работает над обеспечением необходимого соблюдения нормативных требований. Предложение рассматривается как рискованный шаг, подкрепленный прочными политическими связями с Саудовской Аравией», – сказал источник, знакомый с условиями сделки.

По словам информаторов, в последние месяцы власти США выпустили ряд временных общих продлений лицензий, касающихся российских энергетических активов, бывших под санкциями, предоставляя ограниченное время для технического обслуживания, сворачивания деятельности и, в некоторых случаях, изучения возможности продажи активов на строгих условиях.

Продления призваны предотвратить резкие сбои на энергетических рынках, одновременно предоставляя регулирующим органам контроль за любыми изменениями в структуре собственности.

Любая окончательная передача активов «Лукойла», находящихся под санкциями, по-прежнему потребует одобрения США, и нет гарантии, что Вашингтон разрешит продажу, особенно учитывая продолжающуюся геополитическую напряженность и сложные проверки на соответствие требованиям, добавили источники.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, США в январе продлили разрешение на сделки с «Лукойлом» для продажи Lukoil International. Компания «Лукойл» достигла предварительного соглашения с американской Carlyle о продаже своих зарубежных активов, за исключением казахстанских. Минфин США заявил о возможном снятии санкций с российской нефти.