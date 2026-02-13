Сын Мадуро после переговоров с отцом передал народу одобрение курсом страны

Tекст: Катерина Туманова

«Вы делаете именно то, что должны делать, и предпринимаете правильные шаги. Наше спокойствие здесь – это единство народа и единство с высшим командованием и моей командой, которая является командой родины. Я полностью доверяю команде, и вы сделали то, что должны были сделать», – приводит РИА «Новости» слова президента Мадуро, переданные его сыном на мероприятии, запись которого опубликовала газета Caraota Digital.

Николас Мадуро Герра сообщил, что беседовал с отцом довольно долго и он интересовался о состоянии «родина и его команды».

«Он сказал: амнистия не только для них, и для нас тоже», – сказал ему отец.

Напомним, США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Трамп заявил, что они предстанут перед судом за якобы «наркотерроризм». В суде в Нью-Йорке задержанные заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал действия США по захвату Николаса Мадуро катастрофой для всей системы международного права. Глава Венесуэлы Родригес объявила о подготовке закона о всеобщей амнистии. New York Post описала принцип работы секретного оружия «дискомбобулятора», с помощью которого США захватили Мадуро с женой.